11/11/2025 19:41

《真知灼見－溫灼培》特朗普2000美元關稅紅利

《真知灼見》本周初，美國總統特朗普在其社交平台Truth Social上發文表示，反對關稅的人都是傻瓜，並直言除高收入人士外，每個人都將獲得至少2000美元的關稅紅利。隨後，財長貝森特在接受電視台採訪時被問及此事，惟他承認自己並未與特朗普就此事進行過相關討論。



最終特朗普是否能夠向民眾發放2000美元的關稅紅利，相信機會不大。因為這一提案必須先得到國會批准。在當前美國通脹率高達3%的背景下，國會通過相關提案的可能性相當有限。因此，特朗普提出這一建議，很可能是為了在美國最高法院即將裁決其對多國徵收關稅的合法性之際，爭取民眾對關稅政策的支持而已。



但我們仍需保持警惕，密切關注事態發展。如果特朗普真的向每人發放2000美元的關稅紅利，通脹定當進一步上升，屆時預計金價將上漲，美元則可能下跌。就讓我們持續關注此事的進展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



