26,437.81
-134.65
(-0.51%)
26,436
-153
(-0.58%)
低水2
9,355.90
-42.06
(-0.45%)
5,777.23
-35.57
(-0.61%)
833.34億
3,971.03
-19.46
(-0.488%)
4,595.58
-32.56
(-0.704%)
13,162.01
-54.02
(-0.409%)
2,616.42
-18.26
(-0.69%)
95,184.0000
+922.5500
(0.979%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0810
歐元最佳客戶買入價
9.0417
英鎊最佳客戶買入價
10.2449
日圓最佳客戶買入價
5.0396
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,437.81
-134.65
(-0.51%)
期指
低水2
26,436
-153
(-0.58%)
國企指數
9,355.90
-42.06
(-0.45%)
科技指數
5,777.23
-35.57
(-0.61%)
大市成交
833.34億
股票
687.56億
(82.506%)
窩輪
55.71億
(6.685%)
牛熊證
90.08億
(10.809%)
即時更新：17/11/2025 10:33
可賣空股票總成交
2,052.39億
主板賣空
347.67億
(16.940%)
更新：14/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,033.47億
3,971.03
-19.46
(-0.488%)
滬深300
4,595.58
-32.56
(-0.704%)
深証成指
13,162.01
-54.02
(-0.409%)
MSCI中國A50
2,616.42
-18.26
(-0.69%)
比特幣
資料由Binance提供
95,184.0000
+922.5500
(0.979%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0810
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0417
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2449
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0396
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

融合針灸、顱骨整復、量子與易經 │ 開啟超級人腦的四維鑰匙
中醫養生 美女中醫

融合針灸、顱骨整復、量子與易經 │ 開啟超級人腦的四維鑰匙
台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
Travel & Dining Yan Can Taste

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
聖誕甜品2025|GODIVA推5款限定朱古力+加$128送...
美食 搵食地圖

聖誕甜品2025|GODIVA推5款限定朱古力+加$128送...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00981 中芯國際00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,184.00
+922.55
+0.979%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,149.7200
+54.4300
+1.758%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.4100
+0.0060
+1.485%
更新：17/11/2025 10:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,093.2000
-2.8500
-0.070%
XAG 白銀現貨
51.1303
+0.3021
+0.594%
更新：17/11/2025 10:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處