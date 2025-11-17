17/11/2025 10:26

《匯海威言－毛偉廉》美國減息希望減弱，本周聚焦9月非農

《匯海威言》上周三（12日），美國政府結束長達43天的停擺，市場不確定性顯著消除，避險情緒隨之降溫。同時，多位聯儲局官員密集釋出鷹派言論，令市場對12月降息的預期急速回落，金價因此大幅下挫。隨著政府復工，經濟數據將陸續恢復公布，其中首個重磅指標－－9月非農就業報告，將於本周揭曉，成為市場焦點。



據《彭博社》上周六（15日）的報道，美國政府部門已恢復運作，停擺期間延遲的經濟數據將陸續公布。本周四（20日），勞工部將發布9月非農就業報告，目前市場尚無預測值，前值為新增2.2萬個職位。這項重磅數據是本周市場焦點，若結果疲弱，可能再度推升12月降息預期。



金價上周四（13日）自高位4245美元大幅回落，至上周五（14日）最低觸及4032美元，兩日累跌213美元。金價急挫，除了因美國政府停擺結束，避險情緒降溫，亦受多位聯儲局官員釋出鷹派言論影響，官員強調通脹仍高企，暗示12月降息機率不高。言論令12月減息機率從一周前的66.9%，急降至44.4%。本周非農數據若大幅低於2.2萬個，甚至出現負增長，將反映經濟顯著放緩，弱勢數據有望重新推高減息預期，市場需密切關注非農結果。



*黃金技術分析：長線看漲，短期仍處回調階段*



上周五（14日），現貨金收於每盎司4075美元，日線圖顯示當日形成一根較長的陰燭，預示周一（17日）金價或延續下行。後續會否進一步深度回調，取決於大型上升通道底部能否守住。該通道由8月20日低點與11月5日低點連接，目前底部支持區間約在4011至4035美元。若跌破此區，金價可能下探3886美元（10月28日低點），倘進一步失守，則或測試3791美元（9月23日高點）的支持。上行方面，第一阻力位在4245美元（11月13日高點），若突破，金價有望再度挑戰新高。



*本周重要消息*



周三（19日）

05:00：美國國際資本流動長期淨流入，預測為1261億美元，前值為492億美元。



周四（20日）

02:00：美國拍賣20年期國債，上次中標利率為4.506%。

03:00：聯儲局FOMC會議紀錄

21:30：美國9月非農業新增職位，前值為新增2.2萬個。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。