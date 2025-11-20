20/11/2025 14:24

《廣匯論勢－鄭廣復》圓匯跌近160慎防干預

《廣匯論勢》日本內閣府在本周一（17日）公布，經季節性調整後之第三季GDP初值按季收縮0.4%，按年更大幅收縮1.8%。其中淨出口令季度GDP減少0.2個百分點，而私人住宅投資及私人投資則分別令GDP減少0.3及0.2個百分點，但私人非住宅投資則為GDP貢獻了0.2個百分點的增長，政府開支則僅令GDP增長了0.1個百分點。



*短暫因素致日經濟急縮*



不過，美國向日本實施15%關稅，影響了汽車出口，加上日本在今年4月開始實行新的建築物能源效益法，導致日本第三季住宅投資按年大減32.5%，皆是拖累GDP大幅收縮的主要原因，但經濟學家普遍認為不會影響日本央行未來的加息行動。此外，早前日本財務大臣片山皋月在與首相高市早苗會晤後表示，政府將推出規模超過17萬億日圓的經濟刺激計劃，預期在明天（21日）經內閣會議批准後最終確定。



雖然GDP按季及按年皆收縮，但未如預期般差，且同日公布的9月設備使用率按月增加2.5%（8月為減少2.3%），同月工業生產亦按月向上修訂至增加2.6%（8月為減少1.5%）。不過，美國聯儲局12月減息機會降低，支持美元匯價走強，日圓與美元的負息差超過3個百分點，12月能否加息亦是未知數，這令日圓匯價進一步下跌，美元兌日圓突破155後加速上升。



*聯儲局委員幣策觀點分歧*



昨晚（19日）聯儲局公布的10月議息會議紀錄，反映FOMC決策委員在貨幣政策上存在極大分歧，部分支持在該次會議減息的委員亦同時支持維持利率不變，換言之，實際上有較多委員支持按兵不動，12月減息更加機會渺茫。CME利率期貨反映，聯儲局下月減息25基點的機率降至32.8%，維持利率不變的機率升至67.2%（沒有其他利率變動的押注）。



今早（20日）日本財務省公布，在11月9日至15日期間，外國投資者淨買入10209億日圓證券或基金，以及淨買入9616億日圓中長期債券，短期債券亦淨流入15514億日圓。不過，日本投資者則淨買入1833億日圓外國證券或基金、3484億日圓中長期債，以及6106億日圓短債。然而，美元兌日圓在昨天紐約市尾段升破157，今天在東京午市高見157.54，估計是市場借日中關係再度惡化乘機進一步推低圓匯。



*圓匯隨時借避險走強*



投資者須慎防日本央行作出口頭干預或實際干預行動，一旦美元兌日圓觸及160，干預風險就更大。除要注意日本財金官員的口頭干預之外，亦要留意美國總統特朗普會否發表不滿日圓持續走弱的言論，加上第三季GDP收縮被視作受短暫性因素影響，圓匯不太可能進一步大跌。短期而言，美元兌日圓料在160遇到較大阻力，加上若市場繼續以AI產業估值過高而拋售美股，日圓隨時再被視為避險工具而走強。美元兌日圓後市以150為首個重要支持，預期匯價最終返回150至140整固，等待向下突破140的機會。《資深市場分析師 鄭廣復》



