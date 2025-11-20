25,833.06
+2.41
(+0.01%)
25,841
+19
(+0.07%)
高水8
9,140.92
-10.12
(-0.11%)
5,573.49
-33.41
(-0.60%)
2,342.72億
3,931.05
-15.69
(-0.398%)
4,564.95
-23.34
(-0.509%)
12,980.82
-99.27
(-0.759%)
2,605.51
-14.86
(-0.57%)
92,391.9900
+837.0300
(0.914%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0510
歐元最佳客戶買入價
8.9850
英鎊最佳客戶買入價
10.1849
日圓最佳客戶買入價
4.9512
新聞及評論 主頁
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.10%
公佈日期
19/11/2025 18:00
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.60%
公佈日期
19/11/2025 15:00
香港-失業率
公佈值
3.80%
公佈日期
18/11/2025 16:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5460
電匯客戶賣出
5.5577
更新：20/11/2025 15:55:30
