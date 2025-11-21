21/11/2025 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.07 157.50 157.05 歐元/美元 1.1543 1.1547 1.1532 英鎊/美元 1.3087 1.3098 1.3066 美元/瑞郎 0.8045 0.8056 0.8039 美元/港元 7.7847 7.7882 7.7832

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1510 1.1620 1.1460 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至22萬人，低於預期的23萬人，顯示勞動力市場韌性依然較強。而因政府停擺導致未如期公布的9月非農就業報告終於發布，新增職位達11.9萬份，好過預期，但失業率上升至4.4%。日前公布的聯儲局會議紀錄顯示局內政策存在分歧，較多委員認為12月無需降息。市場對降息預期亦有所下降，刺激美匯指數升至100.30附近兩周高位，非美貨幣普遍受壓。​歐盟統計局資料顯示，歐元區9月建築業產出同比下降0.3%，扭轉了8月的1.0%增長，其中多國的建築活動都明顯下滑；此外，歐元區11月消費者信心指數維持於-14.2，較預期差。不過，歐洲央行管理委員會成員馬赫盧夫表示需要有相當有說服力的證據才會推動政策變動，暗示12月大概率維持利率不變。歐元在非美貨幣當中算是跌幅較小，初步支持在1.1470。美聯儲暫停降息預期升溫，而日本央行政策正常化進程緩慢，導致套息交易重燃。財政預算可能大幅增加亦令投資者憂慮財赤進一步擴大，不過，亦有央行官員強調實際利率處於顯著低位，央行需推進利率正常化，市場12月加息不能抹殺，而央行口頭干預力度亦有所增加，估計日圓短線會繼續走弱，有機會挑戰今年低位158.90兌1美元附近，但未必會跌太多。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。