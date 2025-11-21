25,220.02
-615.55
(-2.38%)
25,233
-615
(-2.38%)
高水13
8,919.78
-223.56
(-2.45%)
5,395.49
-179.10
(-3.21%)
2,857.02億
3,834.89
-96.16
(-2.446%)
4,453.61
-111.34
(-2.439%)
12,538.07
-442.75
(-3.411%)
2,540.18
-65.33
(-2.51%)
83,960.7500
-2,676.4700
(-3.089%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0270
歐元最佳客戶買入價
9.0015
英鎊最佳客戶買入價
10.1998
日圓最佳客戶買入價
4.9774
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
14
十一月
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章 啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一章
大型盛事 商場活動
啟德體育園｜The Beginning of The Moomins 姆明八十周年展:走進姆明的第一...
推介度：
14/11/2025 - 04/01/2026
