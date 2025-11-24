24/11/2025 14:43

《真知灼見－溫灼培》弱日圓成美元強勢推手

《真知灼見》日本首相高市早苗於10月21日才上任，但在短短一個月內便做出三項對日圓匯價相當不利的決策。在政治上，她的激進言論惹怒了亞洲周邊鄰國，尤其是中國和韓國。東北亞政治氣氛緊張，阻嚇了想流入該區的環球資金，使中日韓三國貨幣同時轉弱。在經濟政策方面，她公開要求日本央行配合其政策不作加息，並提出推動21.3萬億日圓（約1354億美元）的大型刺激經濟方案以改善經濟，引發市場對日本龐大國債進一步擴大的憂慮。而市場的憂慮在日本長債息大幅攀升中可有所體現，其中20年期債息一度攀至26年來高位2.88%。



*高市政府似意向弱日圓*



從上述行徑來看，高市盼日圓貶值的意圖似已相當明顯。日圓作為美元和歐元以外的第三大貨幣，其急速貶值，難免會拖累其他主要貨幣兌美元的走勢。至於上周美匯重回100點以上，也許與此有關。儘管日本財政部和日本央行分別警告可能會出手干預和加息，使日圓在158兌1美元暫時獲得支撐，但市場仍可能不斷測試日本財金官員對維護日圓於158的決心。期間，料美元會保持相對強勢。



然而，隨著美國聯儲局於12月開始停縮資產負債表，美國法院也可能隨時頒布特朗普就關稅合法性的裁決結果。再者，日圓一旦跌至160兌1美元，高市政府還是否會繼續容許日圓跌將成疑問。始終，日本大部分糧食及能源都靠進口，日圓過弱，會使其在支付進口時倍感吃力。因此，中長期仍然看淡美元，料美匯龐大阻力於102。



最後值得注意的是，周四（27日）是美國的感恩節，而隨後的周五（28日）被視為美國零售銷售的關鍵日子。由於美國11月的就業報告要延到12月16日公布，因此本周五的銷售數字將成為聯儲局在12月11日進行議息決策的重要參考依據。



*本周其他市場焦點*



在七大貨幣中，唯一於本周議息的央行是新西蘭央行，其將於周三（26日）公布議息決定。市場普遍預期將減息25個基點，重點放在是否會一次性減息50個基點，以紓緩經濟壓力。



同為周三，英國將公布秋季財政預算案。在面對經濟疲弱及財政困局的情況下，英國財長李韻晴如何在滿足市場需求的同時，又能讓選民感到滿意，將成為此次預算案的焦點，這也將是影響英鎊未來走勢的重點所在。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。