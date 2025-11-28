27/11/2025 10:30

《真知灼見－溫灼培》英國財政改善，助英鎊反彈

《真知灼見》英國財長李韻晴周三（26日）公布了《財政預算案》，目標是為平衡英國的財政狀況。其中，市場最為關注的加稅部分，金額高達260億英鎊。加稅後，英國的稅收與GDP比率達到38.3%，是戰後最高水平。不過，與歐盟的平均比率41%相比，仍屬偏低。英國預算責任辦公室(OBR)預測，在未來5年內，英國每年的平均經濟增長將降至1.5%，較3月時的預測減少0.3個百分點。



*預算案得到市場認可*



李韻晴的《預算案》顯然獲得市場認可，這從公布後英國長年期債息急跌可見一斑。當中，具指標性的英國10年期債券孳息率降至4.426%水平。至於選民又是否接受該《預算案》，目前並不清楚。按照常理，工黨要到2029年才需面對大選，但明年5月將迎來地區選舉，待地區選舉有了結果，相信屆時才能知曉。反觀英鎊匯價，昨天不僅相對美元上升，兌歐元亦同樣上揚。今早在亞洲市場，英鎊報1.3243美元，創下整個11月以來的最高水平。



期待已久的英國《預算案》終於落幕。此前，市場擔心工黨政府為迎合選民，可能不會大幅加稅，這也解釋了為何在11月初，英鎊一度跌至1.3007美元（據《路透社》數據）。現在，工黨政府明確致力於改善財政狀況，這使市場對英國的財政恢復了信心，並解釋了英鎊為何反彈。按圖表，從日線圖所見，英鎊明顯出現了小雙底情況，並破了約1.3220美元的頸線位，不排除有機會挑戰1.3350美元水平。下一個市場焦點，相信是看美國聯儲局會否於12月11日的議息會減息。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。