27/11/2025 11:49

《融「匯」貫通－陳欣諾》美股走勢與經濟數據背離，結構性因素值得關注

《融「匯」貫通》近期美國市場的走勢引起廣泛關注。標普500指數在科技板塊，尤其是人工智能相關大型企業的帶動下，於10月底創下歷史新高。然而，最新經濟數據卻呈現出截然不同的景象：11月消費者信心指數跌至接近歷史低位，9月失業率亦升至四年高位。這種「股市強、經濟弱」的現象，正促使投資者重新思考：除了科技板塊，還有甚麼深層原因推動這種分歧？ 科技板塊在標普500指數中佔比接近一半，成為推動指數升勢的核心動力。摩根大通首席美國經濟師Michael Feroli表示，自年初以來，科技相關企業為市場總回報貢獻約六成，升勢集中於少數領導股。人工智能相關大型企業在銷售及利潤增長方面表現獲市場留意，或成為指數持續走高的動力。



但科技板塊並非唯一推手。美國經濟以服務業為主導，Feroli指出服務領域約佔家庭支出的三分之二，因此民眾對經濟的感受多來自租金、醫療、餐飲和旅遊等日常消費。相比之下，標普500指數成分股更側重於商品製造和平台型企業，科技板塊佔比約36%，商品相關板塊則合計約25%。這種結構差異，或可解釋為何在經濟數據偏弱時，股市仍能維持穩健表現--指數反映的是大型企業的全球競爭力，而非本地消費情緒。



全球化收入結構亦是分歧的重要因素。美國經濟主要依賴本土需求，世界銀行公開數據顯示美國出口僅佔GDP約11%。但標普500指數官方數據顯示，成分股約有30%營收來自海外市場，科技板塊當中更高達55%。這代表，標普500企業的業績不僅受美國本土經濟影響，還與全球消費需求、地區經濟周期及外匯波動息息相關。當海外市場需求回升或美元走弱時，美企盈利有望受惠，進一步推動指數表現。



綜合而言，科技板塊的強勢無疑是美國股市與經濟分歧的關鍵，但消費結構與全球化收入等多重因素亦在背後發揮重要作用。這種分歧現象提醒投資者，單一指數的表現未必能全面反映經濟全貌。展望未來，市場或將繼續受多元因素交織影響，板塊集中度、海外業務比重及匯率波動等變化均值得持續關注。在不確定性環境下，投資者可從多角度審視市場動態，靈活調整策略，以應對潛在風險與機遇。《摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部經理 陳欣諾》



資料來源：彭博資訊、摩根大通



註：結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。