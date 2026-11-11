27/11/2025 11:43

《國金新見－溫嘉煒》港股季度業績略勝上季

《國金新見》港股季度業績期進入尾聲，整體業績較上季略有改善，新興產業繼續為企業盈利前景帶來憧憬，不過隨著經濟動力轉弱，整體消費行業盈利表現較為參差。



截至本周一（24日），恒指成份股中有38家股份公布了季度業績，其中有20家盈利表現好過市場預期，8家業績遜於市場預期。當中原材料、工業、能源、非必需性消費及金融股業績表現較市場預期佳，電訊股則較市場預期弱。



新興產業仍然是支持盈利增長的一大動力。近期市場高度關注人工智能相關產業的盈利前景，內地龍頭互聯網平台股的業績表現令人眼前一亮，在人工智能協助下，廣告精準定向、線上零售及遊戲用戶參與度等業務帶來幫助，同時提升了編程、遊戲及視頻製作等業務的效率，加上雲服務等，帶動業務增長。



內地人工智能傾向中下游發展，人工智能模型及應用社交場景等，有望成為人工智能落地的率先受益者，未來相關業務盈利前景可期。不過上游半導體及硬件受到西方國家限制，在算力方面仍然落後於西方國家，限制了人工智能基建業務的表現。



其他行業方面，醫療保健股業績在創新藥對外授權及內銷的支持下，保持強勁增長。內地在創新藥研發具有優勢，吸引了不少海外藥廠來華購買創新藥授權，未來這對外授權的模式有望持續增長，亦支持醫療保健股盈利前景保持正面。



另外，金融股整體亦有不俗的表現。雖然本地銀行業仍然受商業房地產貸款所困擾，但淨息差保持穩健，支持整體業績。至於今年內地A股及港股成交暢旺，帶動了券商股及內險股業績表現強勁。



另一邊廂，內地零售市道轉弱，消費物價表現持續低迷，必需性消費股、耐用品消費及服飾股業務表現普遍參差。部分內捲競爭嚴重的行業，業務表現更強差人意。雖然大型通訊設備商的電動車業務意外首次實現季度盈利，但電動車商價格戰持續，而且內地以舊換新優惠效果逐漸消退，整體電動車企業盈利表現仍然疲弱。



內地經濟轉弱，聯儲局減息預期有所降溫，加上外圍股市波動牽動避險情緒，恒指短線若跌穿8月低位24400點，或會下試23500點（預測市盈率十年平均）附近。內地南向資金持續流入，加上企業業績略勝上季，對港股仍屬正面因素。若避險情緒緩和，恒指突破10月高位，明年上半年有望挑戰28200點水平。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。