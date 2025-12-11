11/12/2025 11:15

《真知灼見－溫灼培》聯儲局明年僅減一次息？

《真知灼見》在今晨（11日）的議息會後，美國聯儲局如市場預期，將利率下調25基點，把聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘的範圍內。此外，聯儲局同時啟動債券購買計劃，宣布在未來30天內將購買400億美元短期國債，以維持市場短期資金流動性。



*鮑威爾認為息率已達中性水平*



關於未來的通脹和經濟預測，聯儲局估計到明年底，美國的核心個人消費支出(PCE)通脹將從現時的2.8%回落至2.4%；經濟增長有望加快至2.3%，主要受益於人工智能(AI)的發展。經過今次減息後，聯儲局主席鮑威爾指聯邦基金利率已到了其中性水平(neutral value)。



*下次減息或待明年6月*



至於市場最關心的點陣圖，顯示出聯儲局各委員們整體上估計2026年將僅減一次息，並於2027年再減一次。利率期貨市場又如何？市場估計聯儲局於2026年將減兩次，而最早減息日期是2026年6月。當然，由於鮑威爾的任期只維持到2026年5月15日，未來新局長上任後會否對貨幣政策作出改變，則有待觀察。



*美匯指數料先試98*



當前面對美國政府不斷增發債券，以及海外中央銀行進一步「去美元化」，不願大幅購買美國國債，聯儲局似是被迫入市購買債券，這無疑是一個相當不理想的情況。在這種情況下，金價可能會獲得更大的上升動力。相比之下，美元匯價在減息之後，加上圖表顯示美匯明顯跌破了99指數點的雙頂頸線水平，不排除美元下一步有機會向98邁進。然而，由於聯儲局在未來一段時間內可能會維持息率不變，料美匯跌破96的支持位機會微。議息會後，市場焦點料將轉向16日美國公布的11月就業報告。今早於亞洲市場，美匯指數報98.59。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



