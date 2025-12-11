25,563.16
+22.38
(+0.09%)
25,592
+56
(+0.22%)
高水29
8,942.86
-11.83
(-0.13%)
5,544.66
-36.44
(-0.65%)
953.55億
3,882.72
-17.78
(-0.456%)
4,582.51
-9.32
(-0.203%)
13,292.61
-23.81
(-0.179%)
2,650.14
-6.38
(-0.24%)
89,936.9500
-2,078.4300
(-2.259%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1144
英鎊最佳客戶買入價
10.4191
日圓最佳客戶買入價
5.0067
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,936.95
-2,078.43
-2.259%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,191.2200
-132.9200
-3.999%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.4300
-0.0236
-5.203%
更新：11/12/2025 12:05
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.13%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.44%
更新：10/12/2025 15:53
