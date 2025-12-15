15/12/2025 12:11

《真知灼見－溫灼培》日本議息如何左右美元？

《真知灼見》本周五（19日），日本央行將公布議息結果。按利率期貨市場估計，加息機率達九成，但考慮到日央行過去多次提及加息但最終未能實現，今次是否會落實加息仍充滿不確定性。可想象，若日本本周加息，將有利日圓；反之，需提防日圓可能跌返158兌1美元水平。然而，今天不是想探討日圓變化，而是想深入了解日本加息與否對美元所可能帶來的影響。



*日本加息，提防會推高長債息*



先談加息。一點須了解，日本20年債息上周曾高見2.964%，是26年高位，今早於亞洲市場報2.919%，回顧今年初，該利率還僅約1.9%。雖然日央行加息本身或對長債息的推升作用有限，但加息後政府的還息壓力無疑會顯著增加。值得一提是，當前日本政府債務已是其GDP約250%，是七大貨幣中最高。過去日本政府能承受如此高債務，是日本一直處於零或負息，如息率攀至0.75厘，情況可不一樣。當市場對日本的信用（還債能力）產生質疑，便難免會要求更高的長債息作回報。而隨著日長債息走高到一個臨界點，吸引大量日資，包括退休基金或保險公司把過去存於歐美，尤其美債市場的資金撤回，提防會對歐美債市帶來震盪，並可能對美元造成壓力。



本周若日本不加息，市場或感失望並拋出日圓。值得關注是，若日圓跌至158至160兌1美元，要留意日央行屆時又會否出手干預阻止日圓續跌，並連帶拋出美債，導致對美債以至美元造成震盪。所以，對於本周五日央行議息會，我們實在不能忽視。上述提到的日央行議息會決策，對環球金融市場的影響是不會在周五一天內顯現，相信將成為未來影響金融市場的重要因素，值得留意。



*本周另一重點在美國就業數據*



由於美國政府早前停擺，美國11月就業報告將延至本周二（16日）公布。據《彭博社》估計，美國11月失業率將維持在4.4%不變，但非農職位則僅增加5萬份。若此預測成真，將是一個相當不理想的數據，回顧9月的非農職位增長為11.9萬份。這些數據反映出當前美國經濟面臨的挑戰和不確定性。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



