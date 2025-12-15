15/12/2025 14:17

《廣匯論勢－鄭廣復》澳紐元為明年最值博貨幣

《廣匯論勢》澳洲儲備銀行(RBA)本月初議息後，一如預期維持指標利率在3.6厘，而通脹上升是按兵不動的主要原因。RBA在今次議息會後聲明中表示，通脹雖已自2022年的高位回落，但近期卻大幅上升，RBA估計是受到短暫因素影響所致；而對於月度CPI這個數據列，RBA亦不確定當中有多少信息可以採納，但由於數據反映通脹廣泛上升，且值得注意的是部分可能反映通脹的上升會更持久，故RBA決定維持利率不變。



*RBA再減息空間不大*



根據目前的數據，澳洲10月CPI按年升幅達到3.8%，是2024年3月以來最高，第三季CPI按年升幅亦達到3.2%，兩者皆超出了RBA設定的2%至3%通脹目標上限，除非通脹率一如RBA判斷般，受短暫因素影響，隨後大幅回落，否則，RBA明年減息的空間不大，估計首季維持指標利率在3.6厘的機會較高，0.6400料已成為澳元兌美元的中長期重要支持位。



澳元兌美元匯價在議息結果公布後先跌後升，低見0.6610後大幅抽升，其後進一步高見0.6648才受阻。隨後美國聯儲局在12月10日議息會後宣布減息25基點，並決定購買短期債券以維持資產負債表規模，刺激一眾非美貨幣走強。澳元兌美元升至0.6686後才見回吐壓力，但低見0.6627後再度上升，上周五（12日）在倫敦收市後低見0.6633後回穩，今天（15日）在歐洲開市前於0.6640以上徘徊。



*澳紐10年期債息佔優*



美國貨幣政策再度偏鴿，為非美貨幣增添上升動力。澳元兌美元年底前有望再創今年新高，明年有望升至0.8415。另一隻商品貨幣紐元，其兌美元匯價自2020年以來三度下試0.5500關口，2020年3月及今年4月曾試穿該位，2022年10月低見0.5512後持續回升。由此判斷，0.5500為紐元兌美元的長期強力支持位，假設明年美元匯價呈下跌趨勢，紐元兌美元起碼升至0.6475才有沽壓。另一方面，澳洲及新西蘭的10年期國債孳息率分別為4.7%及4.5%，除高於美國的4.1%之外，亦是主要經濟體之中最高及第二高，加拿大10年期國債亦只有3.44%。如此看來，明年以澳元及紐元最值博。《資深市場分析師 鄭廣復》



