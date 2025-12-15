25,657.26
-319.53
(-1.23%)
25,664
-319
(-1.23%)
高水7
8,936.62
-142.73
(-1.57%)
5,514.41
-123.64
(-2.19%)
1,584.59億
3,867.96
-21.39
(-0.550%)
4,552.17
-28.78
(-0.628%)
13,114.51
-143.82
(-1.085%)
2,625.73
-21.25
(-0.80%)
89,870.0000
+1,697.8400
(1.926%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4186
日圓最佳客戶買入價
5.0316
恒生指數
25,657.26
-319.53
(-1.23%)
期指
高水7
25,664
-319
(-1.23%)
國企指數
8,936.62
-142.73
(-1.57%)
科技指數
5,514.41
-123.64
(-2.19%)
大市成交
1,584.59億
股票
1,442.75億
(91.049%)
窩輪
49.64億
(3.133%)
牛熊證
92.19億
(5.818%)
即時更新：15/12/2025 14:54
可賣空股票總成交
931.95億
主板賣空
159.66億
(17.132%)
半日數據，更新：15/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,418.43億
3,867.96
-21.39
(-0.550%)
滬深300
4,552.17
-28.78
(-0.628%)
深証成指
13,114.51
-143.82
(-1.085%)
MSCI中國A50
2,625.73
-21.25
(-0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
89,870.0000
+1,697.8400
(1.926%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4186
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0316
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.73%
1個月
2.98%
3個月
2.99%
更新：15/12/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
155.1320
-0.7310
-0.469%
THB 美元/泰銖
31.4430
-0.1270
-0.402%
NZD 紐元/美元
0.5783
-0.0018
-0.309%
更新：15/12/2025 14:50
