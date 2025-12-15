15/12/2025 11:49

《匯海威言－毛偉廉》Fed減息與BOJ加息，會否引發日圓拆倉？

《匯海威言》上周美國聯儲局(Fed)減息0.25厘，符合預期，但點陣圖顯示2026、2027年僅各減息一次，釋放偏鷹訊號；同時宣布恢復買債，市場視為偏鴿，甚至質疑是否重啟QE（量化寬鬆）。本周焦點轉向日本央行(BOJ)，市場預期加息0.25厘，若成真，日圓借貸成本上升，會否引發套息交易平倉潮，從而推高日圓匯價並加劇全球資產波動？



聯儲局恢復買債，是為了補充流動性而非全面QE。聯儲局上周宣布自12月12日起恢復買債，初始規模每月400億美元，但只是購買短債，不包括長債及MBS（不動產抵押貸款證券），預計僅維持數月。此舉並非傳統全面QE重啟，而是針對銀行體系流動性不足的補充措施。從隔夜逆回購操作數據可見，其使用率已降至約8億美元，遠低於2023年2月高峰的25530億美元，顯示現金流在銀行體系內顯著收縮。聯儲局購買短期國債（3年期以下），不涉及長債及MBS，目的在於緩解流動性壓力，而非救市或刺激經濟。考慮到美國通脹仍高企約3%，且明年經濟預測上調，全面QE機會不大。此舉屬溫和寬鬆，對美元匯價有一定壓力但有限。從技術面分析，上周議息後，恢復買債的消息令美元顯著下跌，美元指數(DXY)上周五收在98.04，日線圖14天RSI顯示為34，接近超賣，因此不排除本周出現技術性反彈。



日本央行加息預期高，會否引發日圓拆倉？



日本央行將於周五（19日）議息，市場預期加息0.25厘，機率超過80%。若成真，影響可能有限，原因有二：



1）日本通脹已達3%，加息屬合理且在高度預期之內；

2）近年全球以日圓進行套息交易的規模已大幅縮減，即使加息，平倉潮不會過於劇烈。



反之，若日本央行意外不加息，日圓或進一步大幅下跌，美股可能再度走強。值得注意的是，新首相高市早苗屬安倍派，傾向貨幣寬鬆，市場需警惕爆冷情況。



*本周金價技術分析*



現貨金上周五（12日）收報每盎司4302美元，自10月22日起形成上升通道，上周五最高觸及4353美元，碰頂後回落。下方關鍵支持位在4170美元（12月9日低位），若失守，或下試通道底部4140至4150美元，再跌恐見3997美元（11月18日低位）。



技術指標方面，日線圖RSI為68，未達超買，但月線圖RSI則高達92，屬嚴重超買，顯示上升空間有限，短期回調風險高。持有黃金者需謹慎，建議關注上述支持位。



*本周重要消息*



周二（16日）

21:30：美國10月按月零售銷售，預測與前值同樣是升0.2%。



周四（18日）

21:30：美國11月按年CPI，前值為升3%。



周五（19日）

11:00：日本央行議息，預測加息至0.75厘，前值為0.5厘。

21:30：美國10月按年核心PCE，前值為升2.8%。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。