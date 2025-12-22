25,801.77
+111.24
(+0.43%)
25,814
+89
(+0.35%)
高水12
8,939.68
+38.45
(+0.43%)
5,526.83
+47.79
(+0.87%)
1,697.77億
3,917.36
+26.91
(+0.692%)
4,611.62
+43.44
(+0.951%)
13,332.73
+192.52
(+1.465%)
2,654.75
+33.45
(+1.28%)
89,606.3900
+947.5200
(1.069%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9541
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,801.77
+111.24
(+0.43%)
期指
高水12
25,814
+89
(+0.35%)
國企指數
8,939.68
+38.45
(+0.43%)
科技指數
5,526.83
+47.79
(+0.87%)
大市成交
1,697.77億
股票
1,569.93億
(92.470%)
窩輪
48.98億
(2.885%)
牛熊證
78.86億
(4.645%)
即時更新：22/12/2025 16:37
可賣空股票總成交
819.88億
主板賣空
122.39億
(14.927%)
半日數據，更新：22/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,897.56億
3,917.36
+26.91
(+0.692%)
滬深300
4,611.62
+43.44
(+0.951%)
深証成指
13,332.73
+192.52
(+1.465%)
MSCI中國A50
2,654.75
+33.45
(+1.28%)
比特幣
資料由Binance提供
89,606.3900
+947.5200
(1.069%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9541
