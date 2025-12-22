22/12/2025 15:19

《真知灼見－溫灼培》日央行警告干預日圓匯價

《真知灼見》上周五（19日），日本央行宣布加息25基點，把其息率推升至0.75厘後，日圓匯價竟不升反跌，並一度跌至逼近158兌1美元水平。這迫使日本財務大臣片山皋月在上周五晚東京時間對市場發出警告，表示對日圓出現單邊且快速的匯率波動深感關切。周一（22日）在東京市場，日本最高外匯官員三村淳更表明，不排除進行市場干預的可能性。在這些言論出台後，日圓的下跌勢頭雖有所緩解，但仍維持在157.30日圓兌1美元的弱勢水平。



對於日圓當前走弱，可能有以下三個原因。首先，美國聯儲局有不少官員已表明短期內不會減息，這包括紐約地區聯儲行長Williams及克里夫蘭地區聯儲行長Hammack。Williams上周五晚接受美國CNBC訪問時指，經歷了月中的減息，他認為現今息率水平已是合適，沒有進一步減息的迫切性；對於11月通脹率從9月的3%回落到2.7%，及失業率大幅攀升等，他認為數字都是被近期政府的停擺所扭曲了。同樣地，根據《華爾街日報》周日刊登的報道，Hammack表示她亦傾向於短期內不減息，以便進行觀察。Hammack同時提到，通脹數據可能因政府停擺而受到扭曲，從而出現回落。她更明確表明，在未來兩個月內，她都支持維持利率不變。事實上，對於聯儲局下一次減息，市場普遍都不認為會於短期內發生。按利率期貨市場顯示，市場估計下次聯儲局減息最快也待2026年6月。



其次，面對龐大債務，市場普遍認為日本央行在短期內也無法進一步加息。最後，市場對日本政府的財政狀況產生了懷疑，擔心在龐大債務和高利率的環境下，政府將難以承受。當市場對日本政府的信用產生懷疑時，自然也會對日圓的信用感到不安。現市場關注日本央行是否會作出干預，為日圓匯價帶來支持。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



