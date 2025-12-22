22/12/2025 11:51

《匯海威言－毛偉廉》2026年金價走勢：持續上升，還是大調整？

《匯海威言》2025年黃金可謂進入「歷史級」牛市：全年升幅逾60%，刷新50多次紀錄高位，成為表現最亮麗的資產之一。推動因素包括地緣政治風險升溫、美元走弱、利率下行預期，以及央行與投資人加碼增持。至今年8月，在全球央行儲備中，黃金持有量首次超過美國國債（黃金佔27%，美國國債佔23%），是30年來首次，我們或許正在見證近代史上最重大的全球資產再平衡。世界銀行在10月商品展望亦指出，避險需求與央行持續買入，使貴金屬價格在2026年「可能再創新高」，不過仍受不確定性左右。筆者認為，明年金價走勢將反覆地持續上升，難以如今年般單邊強勢上升，明年目標或升至每盎司5000美元，投資者需留意波動加劇與潛在回調風險，由於過去兩年間黃金價格基數已大幅攀升，未來一旦出現回調，幅度可能相當顯著。以今年10月21至22日為例，僅兩個交易日金價便回調近370美元，顯示波動性極高。預計明年類似情況仍可能反覆出現，投資者需保持警惕。



*明年可能影響金價走勢的因素*



上升因素：



1）地緣政治風險升溫

－美國與委內瑞拉在加勒比海的軍事衝突若進一步升級，將推高避險需求。

－中國與日本的關係因台灣問題的緊張局勢而惡化，市場恐慌情緒升溫。

－近日，伊朗處決一名以色列間諜，若引發中東戰火重燃，避險資金將湧入黃金。



2）貨幣政策轉向寬鬆

－若然哈塞特(Kevin Hassett)成功出任美國聯儲局主席，憑其極度鴿派立場，可能推動快速且大幅降息，利好金價。

－美國未來公布的非農新增職位及GDP若出現負增長，將迫使聯儲局加快降息步伐，令美元走弱。



3）美元信心受損

－美國債務持續膨脹，若三大評級機構再次下調美國信貸評級，美元信任度下降，黃金將受惠。



回調因素：



1）地緣政治緩和

－俄烏雙方近期在停戰協議上展現前所未有的積極態度，若停戰曙光明確，避險情緒將短暫降溫。



2）經濟數據強勁

－美國非農新增職位及GDP若大幅優於預期，將降低市場對降息的預期，令美元得到支持，壓制金價。



3）通脹進一步升溫

－特朗普新關稅實施了數月，通脹上升風險仍在，若通脹急速上升，聯儲局可能延後減息甚至維持高利率，將支持美元上升。



*本周黃金分析*



上周五（19日）現貨金收於每盎司4338美元，仍維持在上升通道內。未來兩周將迎來多個市場假期，包括聖誕及大除夕，一般而言交易較為平靜，但今年需特別警惕。



目前金價距離歷史高位4381美元（10月20日創下）僅一步之遙，技術指標顯示超買壓力明顯：日線圖RSI已達70，屬超買區域；月線圖RSI更高達92，顯示嚴重超買。



在此背景下，不排除基金及機構投資者於年度結算前進行獲利結算，可能引發顯著回調。



*技術面關鍵位*



上方阻力：4381美元（歷史高位）。若突破，金價有機會再升100美元或更多。

下方支持：4272至4282美元（上升通道底部區間）。若失守，下一目標可能下探4170美元（12月9日低位）。



*本周重要消息*



周一（22日）

21:30：美國10月按年PCE，前值為2.8%。



周二（23日）

21:30：美國第三季GDP增長，預測為3.3%，前值為3.8%。



周三（24日）

21:30：美國10月耐用品訂單，前值為按月升0.5%。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。