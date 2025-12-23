23/12/2025 11:48

《真知灼見－溫灼培》金價下一步5000美元？

《真知灼見》經歷了兩個月調整，現貨金價本周終突破每盎司4400美元的心理大關。技術上，料將為金價向5000美元的上漲鋪平道路。支持位料為4250美元。



紐約地區聯儲行長Williams及克里夫蘭地區聯儲行長Hammack於過去周末的言論顯示，美國聯儲局或許不急於在短期內減息。而利率期貨顯示，市場估計聯儲局最快減息日子也要待2026年6月。美元最近並未顯示出明顯走弱跡象，這可從美匯指數於過去一周上下波幅不足100點可見一斑。這一切看似金價不具備突破4400美元關口的條件，然而，金價上升的理由實際上卻相當充分。



*美、歐、日財政同時備受質疑，是金價升的主因*



聯儲局從12月1日停止縮表，12月12日更開始購買短期債券，明確反映了其貨幣政策的轉向，及美國政府在財政上的困難。同時，日本央行在上周五（19日）加息後，日本10年期國債息率攀至2.1%的26年高位，顯示市場對日本政府財政狀況的擔憂正在加劇。回顧今年初，日本10年期債息僅為1.125%。在歐洲，法國的財政預算再次遭到國會否決，使人對這個歐元區第二大國的財政狀況感到不安。當美國、歐元區以及日本的財政狀況（信用）同時受到質疑，資金流向黃金便變得順理成章，也解釋了金價突破4400美元的主因。



最後，需要注意美國最終是否會出兵委內瑞拉。一旦美國捲入另一場戰爭，可能會導致其財政狀況惡化，進而動搖美元的信用，任何對美元信用的打擊，都可能對金價形成支撐。相反，如果美國集結多艘軍艦但最終輕易撤回，這就可能會削弱美國日後在南美洲的影響力。因此，我們應該密切關注這一事態發展對金價的影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。