25,887.33
+68.40
(+0.26%)
25,918
+108
(+0.42%)
高水31
8,983.89
+68.77
(+0.77%)
5,587.46
+88.16
(+1.60%)
1,264.15億
3,975.92
+12.24
(+0.309%)
4,660.90
+3.66
(+0.079%)
13,607.39
+3.50
(+0.026%)
2,693.44
+6.56
(+0.24%)
90,116.5700
+2,163.8600
(2.460%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9827
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
俄羅斯-製造業採購經理人指數
即將公佈
29/12/2025 14:00
前值
48.30
市場預測
--
香港-出口(年率)
即將公佈
29/12/2025 16:30
前值
17.50%
市場預測
17.80%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
90,116.57
+2,163.86
+2.460%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,044.1900
+93.2800
+3.161%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
12.9500
+0.4500
+3.600%
更新：29/12/2025 12:05
