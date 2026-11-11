31/12/2025 09:00

《國金新見－溫嘉煒》2026年投資股市宜居安思危

《國金新見》2025年環球股市可謂是豐收之年，這個趨勢能否在2026年持續下去，還要看美元走向、各國財政狀況、以及人工智能發展等因素，如何左右整體的投資格局。



環球股市連續第三年錄得近20%的強勁回報（過往二十年每年平均約為8%）。由於美元走弱，加上中國、台灣、南韓股市顯著造好，帶動亞洲及新興市場升約三成，跑贏成熟市場。



美元2025年的弱勢，主要來自特朗普政府的關稅政策引發的「去美元化」、美國政府停擺以及聯儲局減息，不過這些拖累美元的因素在來年或有所減退。特朗普政府先後與各國達成貿易協議，中美元首也同意延長關稅休戰期一年，貿易爭端或不如2025年般激烈。聯儲局減息前景仍有高度的不確定性，若美國經濟數據表現持續穩定，高關稅政策與服務業對通脹繼續妨礙通脹回落至2%，市場或會相應調節減息預期，這對美元走向及全球資產定價可能產生重大影響。



除了貿易政策及利率走向外，各國財政狀況同樣是市場所關注，尤其是美國2025財年（截至2025年9月底的十二個月）聯邦預算赤字高達1.8萬億美元，比2024財年只減少了80億美元，關稅收入確實大幅增加了，但大部分被利息支出增加和稅收下降所抵銷，其中公共債務的利息支出預計高達破紀錄1.2萬億美元。若美國利率持續高企，利息支出將繼續困擾美國政府的財政狀況。而且美國國會通過的臨時撥款法案僅提供的資金至2026年1月30日，若國會在1月底前未能通過新的預算案，美國聯邦政府可能會面臨再次停擺。



日本財政狀況同樣引起市場關注，新任首相高市早苗首份預算案高達122.3萬億日圓，預計償還國債本金及支付利息達約31.3萬億日圓（約1.6萬億港元），比上財年增加10.8%，無可避免將加大財政壓力；加上日本央行在12月宣布再次加息，令日本政府的財政狀況面臨更大挑戰。英國、法國、西班牙等國也受到不同程度的財政狀況所困擾，不少歐洲國家為應對地緣政治風險需大幅增加國防開支。財赤及債務問題可能會推高長期債券孳息率，對目前估值高企的環球股票來說，是另一不得不防的風險。



今年顯著跑贏的台灣及南韓股市，除了美元走弱利好了當地匯兌表現外，其中由人工智能推動當地的半導體股份升幅可謂驚人，升幅達五成至兩倍半，不過市場開始對人工智能相關股份的估值水平、資本支出以及盈利預期過於樂觀產生憂慮，不時為股市帶來震盪。我們認為市場的憂慮在2026年會持續，雖然人工智能發展仍然是環球股市的主軸，目前的發展重心開始由硬件及基礎建設，轉移到其自動駕駛、機械人、網絡安全及企業應用等商品化的進程，投資性質已由概念性的全面追捧，進入企業競爭終要見真章、汰弱留強的階段。



隨著企業資本開支趨於理性，企業不再以近兩年的高速爭相購入人工智能晶片、硬體及興建數據中心，相關硬體訂單未必有如近兩年般爆發式的增長，一些技術落後的晶片製造商可能會因而受影響。在人工智能產業競爭加速下，個別公司表現差異可能會被市場明顯放大，若股市因而在2026年出現較大波動也絕不令人意外。



我們維持看好美股及其他亞洲股市表現，人工智能相關產業發展仍然是推動股市的主要引擎，美國、台灣及南韓龍頭科企在半導體等技術仍領先，並有足夠的護城河抵禦競爭。同時投資者需要警惕美元的回升、各國財政狀況惡化，以及人工智能企業盈利表現能否持續符合市場的樂觀預期。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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