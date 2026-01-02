02/01/2026 10:28

《真知灼見－溫灼培》金價是轉勢還是調整？

《真知灼見》正當市場普遍預期在現貨金價突破每盎司4500美元後，將很快朝著5000美元邁進之際，本周一（12月29日）金價卻出現了戲劇性的波動。根據《路透社》的數據，當天金價在亞洲市場開盤時約為4539美元，之後便出現急劇下跌，最低跌至約4302美元。截至今日（1月2日）早上在亞洲市場，現貨金價仍處4343美元，尚未能返回4500美元水平。究竟是甚麼原因導致金價大幅波動呢？



*芝商所上調保證金導致金價跌*



根據這數天不同媒體報道，相信大家現今可能已經得知，這一切變化是與芝加哥商品交易所(CME)於本周一突然宣布上調包括黃金和白銀在內多種貴金屬期貨合約的保證金要求有關。當時，許多投資者正值在假期中，且歐美市場尚未開市，這一突發事件使得許多交易者無法及時補充保證金，最終被迫平倉。這樣的混亂局面，正是導致當天金價及銀價急劇下跌的原因。隨後在周三（12月31日），芝加哥商品交易所再度發布公告，指要進一步上調貴金屬期貨合約的保證金要求，以確保投資者擁有足夠的抵押品來覆蓋風險。相信這是導致金價現在尚未能作出反彈的原因。



*過去支撐金價上升基礎因素未變*



理解了這一切後，將有助於我們對金價的未來走勢進行更清晰的觀察。首先，過去一直支持金價上漲的基本因素，如西方工業大國，尤其是美國的財政持續惡化，進而削弱了其貨幣信用，這一情況基本上並未改變。只要這一狀況持續並且有所惡化，料金價的上升勢頭不會改變。其次，要明白每個市場中都存在著炒家。近期金銀價格顯著上漲，毫無疑問也吸引了眾多炒家的目光。然而，從芝加哥商品交易所本周的行動中可見，儘管大量炒家被排擠出市場，金價卻僅下跌約250美元，並初步所見似已靠穩在4300美元附近。這一現象進一步顯示了金價的內在實力，因此，是次調整可視為趁低入市機會。



根據美國媒體的報道，美國總統特朗普很可能會在1月宣布下任美國聯儲局主席人選，以接替即將於5月15日任期屆滿的現任主席鮑威爾。如果最終人選確認是白宮經濟委員會主任哈塞特，市場可能會更多地預期聯儲局將採取更為寬鬆的貨幣政策路線，這或將有助金價回升。我們需要密切關注相關消息的動態。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



