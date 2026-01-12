12/01/2026 14:43

《真知灼見－溫灼培》料美元反彈空間有限

《真知灼見》美國在委內瑞拉的成功軍事行動，增強市場想法，美國可複製此案例，在全球獲取龐大經濟利益，包括取得格陵蘭，並把其巨大債務化解。市場上述想法，相信正為上周美元匯價帶來支持。然而，實際情況又是否如特朗普所想，令人質疑。特朗普稱，可在18個月內，改善委內瑞拉老化的油設施，並提升當地石油出口。但現實是，美國油商卻不願進入當地採油，擔心人身安全的同時，也擔心初期要投入的成本過高。即使特朗普政府願意派兵保護，多年後油產量得以提升，美國政府一旦換屆，新政府是否仍會支持相關行動？再者，美國過去也曾揮軍進入伊拉克和利比亞，但最終都不見成功。因此，為何認為是次委內瑞拉的行動會有所不同？



至於特朗普謂要取得格陵蘭，如屬實，可能不見其利，反而先見其弊。格陵蘭目前仍然冰封，開採礦物的難度相當高，經濟成本效益並不明顯。如果因此事件導致與歐洲鬧翻，失去歐盟對美國的支持，則美元作為全球貨幣的地位可能會加速下滑，對美元將更加不利。



特朗普政府無法靠全球軍事行動來改善經濟，反而可能使各國感到威脅，進而加速拋棄美元。因此，上周美元因美國的軍事行動而上升，但這一趨勢相信難以持久。今早在亞洲市場，美匯指數已回落至99指數點以下。



*美國就業情況持續令人憂慮*



轉看上周五（9日）美國公布的就業數據，12月非農職位僅增加5萬份，而11月的數據則向下修正至增長5.6萬份。值得注意的是，12月一向是美國零售銷售的關鍵月份，零售商通常會在這時刻增加招聘。然而，2025年12月的新增職位卻僅為5萬份，這使得人們對今年首季的就業市場感到擔憂。儘管如此，市場卻因失業率有所下降至4.4%，而認為美國聯儲局不會急於減息。據利率期貨價格顯示，市場預計聯儲局最早的減息日期可能要到6月。



*特朗普或本周公布聯儲局主席提名人選*



最後，上周《路透社》引述美國財長貝森特指，特朗普可能會在出席於瑞士舉行的世界經濟論壇之前，公布聯儲局主席提名人選。由於該論壇定於1月19日至23日舉行，換言之，特朗普很可能會在本周內宣布。假使最終是白宮經濟主任哈塞特當選，由於他最親近特朗普，市場將更加相信該局日後減息步伐會更加激進。可想象，如消息落實，對美股和美債可視為利好因素，但對美元則可能不利。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



