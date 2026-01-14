14/01/2026 15:40

《廣匯論勢－鄭廣復》日美若聯手干預，圓匯將確認見底

《廣匯論勢》美國12月整體CPI按年升幅維持在2.7%，核心CPI按年亦維持上升2.6%，但卻被部分市場分析解讀為低於預期，實際上只有核心CPI預期按年升2.7%。雖可解讀為導致美匯下跌及貴金屬價格上升的原因，但並不反映美國通脹降溫。



*美上半年通脹續回升*



紐約2月期油最高升至61.2美元，料會推高CPI月度升幅，但由於去年1月油價最多升逾10美元至最高80.59美元，故幾可肯定1月CPI不至大幅上升。然而，其後油價持續下跌，去年3月曾低見65美元，4、5月皆跌至55美元邊緣後才回彈，故若油價在上半年維持在60美元以上，甚或只要不大跌，其按年跌幅將會持續收窄，從而令整體能源類價格對CPI構成正面影響，整體CPI按年升幅很可能重返3%以上。



三大非美貨幣之中以日圓最弱，其次是歐元，較強的是英鎊。日本財務大臣片山皋月(Satsuki Katayama)表示，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)對她所稱的日圓近期「單邊貶值」同樣感到擔憂，反映日本財務省干預日圓的跌勢。若然日本與美國聯手干預，可以肯定日圓跌勢將結束，未來幾年傾向持續升值，美元必將跌穿140，直指130，長期料維持在100至130之間。



*歐元年內仍將受制1.2*



歐元兌美元自去年下半年以來大致維持在1.1380以上橫行，期間最高升至1.1919，惟1.20仍是較強的心理阻力，年內上破該位的可能性不大，相反，下試1.10的可能性增加。



表現相對較強的英鎊，兌美元亦有轉弱跡象。英鎊兌美元上周三（7日）失守日線圖20SMA（現約1.3466），周一（12日）反彈受制該線，昨天（13日）更呈雙日轉向倒跌形態，匯價必須重新守穩日線圖20SMA，才有望挑戰高位，惟預期1.40仍是英鎊的重要心理阻力，但跌穿1.30的可能性又不大，短期則以1.3630為下降軌延伸阻力，1.3200至1.3000可視為強力支持區《資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。