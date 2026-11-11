15/01/2026 09:00

《國金新見－溫嘉煒》港股重登新股集資榜首位

《國金新見》2025年香港新股市場全面復甦，集資額重上全球首位，首日掛牌的鑼聲全年不絕於耳。內地人工智能持續發展、北水資金湧至以及港交所新規，是協助港股新股市場再次登頂的主因。



總結2025年，全年有119宗新股上市，集資額高達2,858億港元，較年初時市場普遍預期的1000億至1500億多近一倍，遠超第二位的紐約交易所的203億美元（約1,580億港元）及第三位的納斯達克交易所的192億美元（約1500億港元）。其中有8家大型龍頭企業巨額集資額超過100億港元，合計集資額已高達1424億元，佔據了總集資額約五成。



雖然集資額集中在數家大型企業，但行業分布方面還算多元發展。以集資額計算，製造業佔約四成；科技、媒體及電訊業佔18%；消費行業佔16%；能源及原材料業佔13%；醫療保健佔一成。



新股首日掛牌表現亮眼的為數不少。119隻新股當中有80隻升、34隻跌、5隻平手，有18隻新股首日漲幅翻倍，其中一家人工智能企業首日掛牌升幅達3.6倍。投資者重拾對新股的濃厚興趣，2025年零售投資者申請認購新股人數突破1400萬人次，平均每隻新股有12.3萬人參與申購。



港股新股集資表現重振聲威，內地人工智能發展功不可沒。自去年2月份內地人工智能模型DeepSeek面世，為中國科技股在美國的科技堵塞中打開一道缺口，一眾中資科技股應聲急升，加上內地多項科技創新的技術（機械人、自動駕駛等）相繼落地，應用場景多元化，掀起了中國科技創新浪潮，相關新股在市場上引來高度關注。除人工智能外，內地創新醫藥對外授權大幅增長，金價續創歷史新高，加上新消費概念股的興起，均提振市場對港股前景的信心。



此外，港股的估值重塑，也是新股回歸的一大助力。內地南向資金在2025年大舉流入，全年滬深兩地南向資金淨買入港股達1.4萬億港元，創下紀錄新高，帶動了市場氣氛，並協助港股估值從低位大幅反彈。估值回升有利於發行人推銷新股，籌集更多資金，因而吸引了不少海外企業來港上市。



近期香港股市推出多項改革，對吸引國際資本回流至香港也發揮了作用。港交所與證監會聯手推出「科企專線」，便利特專科技公司及生物科技公司申請上市。而港交所去年8月生效的新股市場新規，主要涉及調整配售比例、優化回撥機制及修訂公眾持股要求，被視為港交所自上世紀90年代以來，對新股申購制度的最大調整。自這些改革實施以來，共有多達88家生物科技和特專科技公司在港上市。



進入2026年，多家科技企業保持密集式來港上市。據港交所數據，截至上月底，還有320家企業仍在排隊處理上市事宜。展望2026，隨著內地人工智能等科技發展熱潮持續，加上內地南向資金持續流入帶動市場氣氛，相信港股新股市場預計仍有望保持強勢。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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