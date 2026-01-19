19/01/2026 10:45

《真知灼見－溫灼培》金價升拜卡尼所賜？

《真知灼見》先看美債市場。上周五（16日）晚，美國總統特朗普在白宮對記者表示，白宮經濟顧問哈塞特(Hassett)太優秀，不希望他離開白宮。此言一出，市場隨即意識到特朗普不會提名哈塞特作為下任美國聯儲局主席的候選人，市場目光迅速轉向另一位候選人、聯儲局前理事沃什(Warsh)，並使他成為下任聯儲局主席人選大熱。儘管沃什近期不斷呼籲聯儲局減息，但由於他在任內曾持相當鷹派的立場，主張加息以抑制通脹，市場擔心沃什近期傾向減息之目的僅是為了迎合特朗普，若美國未來通脹持續高企，他可能會毫不猶豫地加息。市場對此的擔憂，使得美國10年期國債收益率在上周五晚大幅上升，並突破維持了4個月的4.2%阻力位。由於美國10年債息影響美國多方面的經濟變化，其上升實在值得留意。



*中加達成貿易協議*



轉看加拿大，加拿大總理卡尼上周五與中國達成協議，加拿大同意每年放寬49000輛中國電動車以6.1%低關稅（之前的關稅為100%）進口，以換取中國降低對加拿大油菜籽的關稅。另外，雙方亦續簽了雙邊本幣互換協議，規模達2000億元人民幣。



*卡尼承認世界已經改變*



然而，卡尼此行到中國的重點並不僅在於此，而是在於他在中國期間的講話。他指出「世界已經改變」，並相信與中國所取得的進展，將使加拿大「在新世界秩序中佔據有利位置」。他還表示，加拿大與中國的關係，已變得「比與特朗普政府下的美國更可預測」。這幾句話說得非常重，因為加拿大一直是美國最堅定的盟友。如今卡尼已經承認，世界正在變化，也認識到新秩序正在形成，這意味著美國主導的舊世界秩序正在失色。當加拿大也轉身迎接新世界秩序時，現觀察歐洲何時醒覺，但相信也已不遠。



*美歐政經磨擦加深*



歐洲八個國家派兵到格陵蘭捍衛主權，上周六（17日）美國總統特朗普隨即在其社交平台指，於2月1日起對這八國進口到美國的商品額外加徵10%關稅，並表示到6月1日起把這額外關稅提升到25%水平。周日（18日）歐盟召開緊急會議，指會勸阻特朗普，但不排除在美國關稅生效後作出報復性措施。



在美國的施壓下，加拿大不得不承認世界正在改變，並準備迎接新世界秩序。目前，值得關注的是同樣受到美國施壓的歐洲，何時將跟隨加拿大的步伐迎來轉變。隨著美國的盟友逐漸減少或出現離心，這將削弱美國在全球的影響力，而這一變化為金價提供了支持，也解釋了今早在亞洲市場金價一度接近4700美元的原因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



