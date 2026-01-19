26,580.00
-264.96
(-0.99%)
26,599
-230
(-0.86%)
高水19
9,143.84
-76.97
(-0.83%)
5,754.57
-67.61
(-1.16%)
1,281.88億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
92,575.9500
-1,097.1900
(-1.171%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0754
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9492
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,580.00
-264.96
(-0.99%)
期指
高水19
26,599
-230
(-0.86%)
國企指數
9,143.84
-76.97
(-0.83%)
科技指數
5,754.57
-67.61
(-1.16%)
大市成交
1,281.88億
股票
1,105.42億
(86.234%)
窩輪
61.62億
(4.807%)
牛熊證
114.84億
(8.959%)
即時更新：19/01/2026 11:39
可賣空股票總成交
2,215.50億
主板賣空
324.37億
(14.641%)
更新：16/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,882.73億
4,107.18
+5.27
(+0.128%)
滬深300
4,721.07
-10.80
(-0.228%)
深証成指
14,280.05
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,680.43
-13.92
(-0.52%)
比特幣
資料由Binance提供
92,575.9500
-1,097.1900
(-1.171%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0754
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9492
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

運動內搭必備:選對健身內褲，輕鬆應對每一次伸展
Fashion 內衣密語

運動內搭必備:選對健身內褲，輕鬆應對每一次伸展
易經看世界

【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

扁平足救星丨日本爆紅神級鞋墊，日行2萬步不怕腳痛
醫學通識 健康解「迷」

扁平足救星丨日本爆紅神級鞋墊，日行2萬步不怕腳痛
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股00941 中國移動
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,663.4500
-8.7100
-0.186%
XAG 白銀現貨
92.9012
-0.4458
-0.478%
更新：19/01/2026 11:35
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0495
電匯客戶賣出
0.0517
更新：19/01/2026 11:35:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處