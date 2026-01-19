19/01/2026 11:28

《匯海威言－毛偉廉》鷹派Fed候選人躍居熱門，美元短期受支持

《匯海威言》哈塞特原本被視為下任美國聯儲局主席頭號熱門，在上周五（16日）晚間，特朗普突然表示希望他留任現職。這位被市場視為「超級鴿派」的人選可能遭到排除後，市場立即將目光轉向另一位偏鷹派的候選人沃什，並視其為接任主席的高機率人選。消息一出，市場迅速反應，美元即時走強，黃金及非美貨幣下跌，美股三大指數亦小幅回落。市場焦點現轉向本周三（21日），屆時特朗普將發表演說，外界預料他可能正式公布Fed主席提名人選，或進一步影響全球金融市場方向。



根據目前多家財經媒體引用的預測市場數據（截至2026年1月18日），聯儲局主席的主要候選人及其當選機率如下：



．沃什(Kevin Warsh)：59%，屬偏鷹派，是所有候選人中最具鷹派色彩的一位，對通脹高度重視，主張積極縮表，為目前領先的熱門人選。



．哈塞特(Kevin Hassett)：16%，屬大鴿派，主張大刀闊斧減息，原是大熱門人選，機率因特朗普希望其留任現職（白宮首席經濟顧問）而下降。



．沃勒(Christopher Waller)：16%，現任聯儲局理事，屬鴿派。



其他曾被提及的潛在候選人，還包括現任聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)，以及貝萊德固定收益主管里德(Rick Rieder)，但目前在預測市場中的機率顯著低於前述三人。



本周三（21日）香港時間21:30，特朗普將公開演說，有可能公布新任聯儲局主席人選，屆時拭目以待。筆者認為，利率決策由聯邦公開市場委員會(FOMC)投票決定，目前FOMC內部對於減息步伐存在明顯分歧，故即使鷹派的沃什當選主席，他的政策主張也需在委員會內部達成共識，其影響力會被制度所約束。



若沃什最終當選，美元或僅獲短暫支撐。12月一向是美國招聘旺季，然而最新12月就業報告顯示，新增職位僅約5萬個，連同聖誕假期的臨時職位亦僅合計5萬，反映美國經濟增長已明顯放緩。若疲弱勢頭持續，聯儲局最快可能於3月加快減息步伐。



*本周黃金技術分析*



現貨金價在上周三（14日）上升至每盎司4643美元，創下歷史新高，並在上周五（16日）收報4595美元。預計本周金價仍有上行空間，主要受美軍可能對伊朗採取軍事行動，以及聯儲局主席人選仍存在不確定性等避險因素推動。



上行阻力：近期關鍵阻力位為4643美元（1月14日歷史高位）。若成功突破，金價有望進一步上試4750美元。



下行支持：近期主要支持位於4513美元。若跌破該水平，下一道支持將下看4407美元（11月8日低位）。



*本周主要消息*



周三（21日）

21:30：特朗普發表演說



周四（22日）

21:30：美國第三季GDP增長，預測為4.3%，前值為3.8%。

23:00：美國11月PCE，預測為按年上升2.7%，前值為按年上升2.8%。



周五（23日）

11:00：日本央行議息，預測利率維持在0.75厘不變。



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。