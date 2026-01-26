26/01/2026 16:39

《廣匯論勢－鄭廣復》美元兌日圓或呈大雙頂回落

《廣匯論勢》日本首相高市早苗欲打蛇隨棍上，藉著接近八成的民眾支持率，宣布解散國會，並於2月8日進行大選，以圖讓自民黨重掌國會控制權。雖然她的決定並未事先與黨友商討，但她只是黨內選出去接替遇刺身亡的前首相安倍晉三，並無民意基礎，名不正言不順，改選是希望藉此獲得國民「認證」的必然做法。



*高市勝選機會高*



然而，金融市場擔心的是她的減稅政策將令日本債務水平進一步推高，令日圓匯價受壓。至此，其情境猶如數年前的「短命」英國首相卓慧思(Liz Truss)，同樣欲上台後大行減稅措施，結果導致「翻車」，更令她留名英史，成為上任時間最短的首相。然而，卓慧思的不幸，只因她是令被脫歐意外弄致民望低迷的保守黨倒下的最後一根草，市場更以可能導致英國債務水平創新高為由，怪罪於她欲推行的減稅措施（英國債務長期平穩）。如今的高市早苗，卻是挾近八成支持率去出戰，勝選的機會極高。



高市早苗宣布將於未來兩年暫停8%食品消費稅的計劃，令人擔心會令日本政府的稅收共減少10萬億日圓，亦是造成近期圓匯持續受壓的原因。上周五（23日）日本央行議息後亦宣布維持隔夜利率在0.75厘，並指扣除生鮮食品後的核心CPI升幅可能在上半年降至2%以下，但同時指出，在薪酬與物價的相互影響下，扣除食品及能源的核心通脹將持續溫和上升，到今年下半年將與穩定物價的目標水平一致。



議息結果導致日圓匯價受壓，上周五美元兌日圓在歐洲開市後持續上升，倫敦開市後至最高159.23，惟其後突然急跌，兩分鐘內下跌逾160點子，低見157.29後持續反彈，不過在158.50心理關口受阻，其後持續橫行至倫敦收市，進入紐約午市後才再度下跌，最終在紐約尾市低見155.63後才喘定。



*紐儲行「問價」發警號*



市場懷疑美元兌日圓在歐洲市初段的下跌是受到日本央行干預，但未得到日本財務省官員證實，不過，日本傳媒《The Japan Time》引述交易員指，紐約聯儲行曾就日圓匯率「問價」，令市場猜測日美是否準備對偏低的圓匯採取聯合干預行動。投資者須注意，即使目前未有證據顯示日本央行曾入市干預匯率，但美元兌日圓在上周五歐洲市初段的急跌已是個強烈警號，再加上紐約聯儲行曾問價，干預的力量就會更大。



上周五美元兌日圓已在日線圖出現穿頭破腳的大陰燭，今天更是裂口低開低走，20SMA(157.32)及50SMA(156.57)亦已失守，目前匯價正下破周線圖20SMA(154.11)，以費波納奇擴展線量度去年9月中以來的走勢，美元兌日圓的近期高位159.46，已略為升破100%擴展幅度所及的159.21，換言之，美元兌日圓已達到量度上升目標，後市傾向展開一輪下跌浪，首個回調重要支持位為149.67（去年4月以來最大升幅中位）。若從月線圖觀察，匯價很可能與2024年的高位162.01形成大型雙頂，如此，139.57將視為頸線，若確認失守，量度下跌目標為117.13，若將159.46以來的走勢看作3浪，其長度等於1浪的1.618倍，則匯價將跌至123.13。《資深市場分析師 鄭廣復》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。