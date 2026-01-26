26/01/2026 10:25

《匯海威言－毛偉廉》風險事件頻傳，料金銀價持續創新高

《匯海威言》上周多項風險事件持續升溫，市場避險情緒加劇，帶動金價與銀價同步走強，並齊創歷史新高，預料升勢短期內仍可延續，但慎防技術回調。展望本周，市場焦點將集中於特朗普的演說、聯儲局議息會後聲明，以及主席鮑威爾的政策表態。



上周多項風險事件持續升溫，市場避險情緒顯著升高，推動金價、銀價雙雙創出新高，背後主要因素包括以下幾點：



一）美伊局勢明顯惡化，地緣政治風險上升



美國近日在伊朗周邊地區部署增兵，伊朗方面亦隨即宣布軍方進入最高戒備狀態，並警告任何針對伊朗核心領導層的行動將被視為宣戰行為。相關發展，提高了美國對伊朗採取軍事行動的可能性，令中東局勢再度趨於緊張，推升黃金與白銀的避險需求。



二）新任聯儲局主席人選出現重大變數，政策不確定性上升



特朗普於1月21日發表演說時，未有透露新任聯儲局主席的人選，令市場猜測持續發酵。預測市場顯示，原本的大熱門、聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)，其當選機率由前一周的59%小幅上升至62%。



然而，原屬冷門的貝萊德(BlackRock)固定收益主管里德(Rick Rieder)迅速冒起，因上周被特朗普高度讚賞，其當選機率由6%大幅躍升至約49%。里德在貨幣政策取向上屬中性偏鴿派，以市場導向為主，與偏鷹派的沃什存在明顯分歧。主席人選由「一面倒」轉為「雙強競逐」，大幅增加了市場對未來貨幣政策路徑的不確定性。



三）格陵蘭問題升溫，歐美貿易摩擦陰霾再現



特朗普就格陵蘭主權及防務安排與歐洲盟友之間的分歧持續升溫，市場憂慮事件或演變為新一輪歐美政治與貿易摩擦，甚至引發特朗普再次對歐洲加徵大規模關稅，進一步衝擊全球風險情緒。



綜合上述因素，預料金價與銀價在短期內仍有望延續上行趨勢，惟在累積一定升幅後，須留意技術性回調風險。



就在加拿大與中國接近達成貿易協議之際，特朗普於1月24日突然宣布，一旦加拿大與中國達成協議，美國將對加拿大輸美貨品加徵高達100%的關稅。相關言論令市場對北美貿易環境及全球貿易摩擦的憂慮再度升溫，預期有助延續資金流向避險資產，對金、銀價格形成進一步支持。



本周市場將繼續關注美伊局勢的最新發展，同時特朗普預計於1月27日及28日發表講話。雖然目前未知他會否正式宣布新任聯儲局主席人選，但一旦最終由偏鷹派的沃什出任主席，或令市場對今年減息步伐的預期降溫，金價與銀價不排除出現較明顯的回調，同時，非美貨幣及美股也會回吐，投資者宜保持高度警惕。



*本周黃金技術分析*



整體而言，黃金長期趨勢仍偏向上行，惟短期漲勢過急，回調風險正顯著升溫。



上周五（23日），現貨黃金收報每盎司4982美元，再創新高。自1月1日起計，金價累積升幅近658美元，升勢凌厲。從技術指標觀察，日線圖RSI已升至82，進入明顯超買區；而月線圖RSI更高達94，屬於嚴重超買水平，顯示短線存在較大的獲利回吐壓力。若風險情緒稍為降溫，不排除出現約300至400美元的技術性回調。



不過，由於地緣政治緊張、貨幣政策不確定性及全球貿易風險等因素仍在持續發酵，避險資金流入的結構性趨勢未有明顯改變，金價整體仍具再創新高的條件。在此情況下，金價短線有望進一步挑戰5100美元，不排除上探更高水平。



*本周重要消息*



周一（26日）

21:30：美國11月耐用品訂單，預測是按月+3.1%，前值是按月-2.2%。



周二（27日）

21:30：特朗普演說



周三（28日）

21:30：特朗普演說

22:45：加拿大央行議息，預測利率維持在2.25厘不變。



周四（29日）

03:00：聯儲局議息，預測利率維持在3.75厘不變。

03:30：聯儲局主席鮑威爾記者會



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



