28/01/2026 15:45

《真知灼見－溫灼培》美匯96指數點能守嗎？

《真知灼見》面對內外利淡因素的夾擊，美元匯率出現大幅回落。從上周五（23日）至今，美匯指數跌逾200點。圖表上，若美匯指數明顯跌穿96，不排除下一步將向94指數點進發，即周線圖中2021年頭肩底的頸線位置。



*美元受內外因素夾擊*



利淡美元的內部因素包括州政府與聯邦政府間的衝突，令市場擔心美國國會或不會批准特朗普政府的財政預算，使政府有機會在2月1日停擺，從而損害經濟不利美元。此外，美國聯儲局獨立性受到質疑，及預期聯儲局在今年內可能減息等，都對美元匯率造成不利影響。外部因素方面，雖然格陵蘭事件的影響已經減退，但仍然在美歐關係中留下了裂痕，北歐國家相繼表達減持美債的意願，這對美元難免構成壓力。至於在美元下跌之際，當記者於周二（27日）晚詢問特朗普是否認為美元過度下跌時，他卻表示美元並未過度下跌，且其下跌是好事，此番言論更加速了美元的回落。明顯，特朗普關注的是美國貿易逆差，不排除他想利用美元貶值來改善貿易赤字。



*下一步美元如何走？*



過去，歐洲央行曾表示，因為歐盟出口到美國的商品已被徵收15%關稅，倘若歐元升至1.20美元，歐洲或許還能夠勉強承受，若升過此水平，將會對出口造成重大損害。這意味著，歐央行是不希望見到歐元匯率超過1.20美元。然而，如今或會容許歐元有更大的上升空間，為何？



在1月27日，歐盟與印度宣布雙方已於26日敲定了《印度－歐盟自由貿易協定》。由於歐盟和印度的總人口佔全球四分之一，而兩國合併的貿易額則佔全球三分之一，因此這項協議被譽為「貿易協定之母」，意指全球貿易規模最大的協議。顯然，面對美國的關稅壓力，歐盟與印度也在尋求其他出口市場。隨著歐盟對美國市場的依賴減少，相信歐央行將會容許歐元兌美元匯率有更大的上升空間。不過，必須留意的是，此協議尚未正式簽署，且尚未確定生效日期，但有印度官員預估可在今年內完成簽署及執行。



*美匯下一步先看94指數點*



投資是看未來而非看現在，相信有了上述消息，投資者會較敢於把歐元推越1.20美元水平。至於美匯是次跌勢會止於96或是94，甚至92，這一切還待往後事態發展再作衡量。周四（29日）凌晨3時正，聯儲局將公布利率決策，維持利率不變是意料中事，市場普遍認為主席鮑威爾在其任期內（即至5月15日）不會再進行減息，相關決策料將留給下一任主席，因此會議重點相對有限。相對而言，更值得關注特朗普是否會在這幾天內公布下任聯儲局主席的人選。上周，特朗普曾提到將在本周內公布人選，此一消息相信對於未來聯儲局的貨幣政策將具有更重要影響，因此該人選的公布值得密切留意。假若候任聯儲局主席揚言要跟隨特朗普的貨幣政策方向作大舉減息，相信將有助加速美匯向94方向邁進。而到了2月1日，假設美國政府再次停擺，相信這又可能成為進一步推跌美元匯價的原因。就讓我們密切關注事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。