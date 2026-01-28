28/01/2026 16:24

《廣匯論勢－鄭廣復》今年最值博的三大非美貨幣

《廣匯論勢》美國總統特朗普無懼美元貶值的言論，成為市場拋售美元的藉口。其時特朗普正在艾奧瓦州，就能源及經濟發表演說，同時就明尼阿波里斯的槍擊事件解畫。當被問到，是否認為美元匯價創4年低已過度貶值時，特朗普表示，美元表現得不錯，亦不擔心其貶值。我可以肯定，特朗普以至財政部官員近期並無特別留意美元匯價走勢，因為已將精力放在對外關稅、中東乃至格陵蘭的地緣政治問題上，哪有閒暇去留意匯市？我相信他是被有心人擺了一道！



*弱美元配合MAGA政策*



然而，我相信他亦認為弱美元對美國經濟有利，才願意作此評論，否則就不會不斷迫美國聯儲局減息，而且只要美國經濟維持強勁表現，長遠而言，資金還是會流入美國金融市場。弱美元政策很可能是特朗普不會宣諸於口，但卻希望發生的，因為這配合「Make America Great Again(MAGA)」，較弱的美元匯率吸引美資回流，重新打造「美國製造」品牌，增強美國出口競爭力。再者，目前全球仍以美國經濟表現最強，反而出口大國如德國、中國及日本，匯價大幅升值，不利經濟增長。



相信他亦知道自己的言論對市場有多大影響，看時機再反口亦不過是當食生菜！再者，他表示「不擔心美元貶值」，可以解作他「不認為美元匯價會持續貶值」，投資者只是基於被金融市場長期訓練而來的自然反應採取行動而已，若然特朗普此番言論的影響如此巨大，那當他某天作相反觀點時，同樣可以令美元匯價大升！



*高市與日央行立場一致*



我在去年12月15日指出，澳元及紐元是今年最值博的貨幣，而今年以來，兩隻商品貨幣的表現居於冠亞之列，升幅亦遠遠拋離其他主要非美貨幣，日圓則是最具大升潛力的貨幣。市場原以為，首相高市早苗推行減稅政策，與日本央行持續加息的貨幣緊縮政策相沖，豈料高市亦表示擔憂日圓匯價過度貶值，可見日圓兌美元升值應該是特朗普樂見，亦反映高市與日央行在貨幣政策方向上站在同一陣線。



美元兌日圓明顯在160前受阻，上半年甚至第一季末測試140的機會極高，澳元兌美元的長遠上升目標為0.8000及0.8500，紐元兌美元長線上望0.7500，歐元兌美元即使曾升破1.20，但其後持續回落，今天（28日）歐洲開市後仍未能重返1.20以上。投資者是否還記得，去年7月，歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，歐元兌美元若升越1.20，對於政策制定者來說可能會變得棘手？德國第三季GDP按季變幅為零，通脹為1.8%，特朗普的弱美元言論，不論是有心為之或無心插柳，對歐洲而言都是雪上加霜！《資深市場分析師 鄭廣復》



