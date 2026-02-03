26,845.78
+70.21
(+0.26%)
26,874
+89
(+0.33%)
高水28
9,066.05
-14.14
(-0.16%)
5,473.38
-52.93
(-0.96%)
2,824.06億
4,067.74
+51.99
(+1.295%)
4,660.11
+54.13
(+1.175%)
14,127.11
+302.76
(+2.190%)
2,616.67
+15.43
(+0.59%)
78,639.9900
-98.6100
(-0.125%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0387
即時更新：03/02/2026 15:08
半日數據，更新：03/02/2026 12:40
資料由Binance提供
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,886.6900
+113.5400
+2.379%
XAG 白銀現貨
85.2882
+2.4201
+2.920%
更新：03/02/2026 15:05
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0504
電匯客戶賣出
0.0517
更新：03/02/2026 15:05:30
