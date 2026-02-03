03/02/2026 09:51

《真知灼見－溫灼培》沃什貨幣政策能「鷹派」嗎？

《真知灼見》美國總統特朗普銳意提名美國聯儲局前理事沃什為聯儲局主席的消息一出，整個金融市場的投資氣氛立即轉差。這一反應也是可以理解，因為近月投資氣氛的熾熱，很大程度上是建基於市場普遍預期特朗普會選擇一個在貨幣政策上與其同樣寬鬆的聯儲局主席。當沃什獲提名後，市場便感到擔心，因為沃什在伯南克擔任聯儲局主席期間，曾因擔心量寬會推升通脹，最終選擇了辭職。在這歷史背景下，市場憂慮沃什一旦坐正主席位置，聯儲局貨幣政策將不是變得寬鬆而是收緊。這一反差，正使市場投資氣氛從亢奮迅速轉向低迷。



*沃什2011年的背景與今天不能相提並論*



沃什最後一次擔任聯儲局委員是在2006年至2011年。在2006年時，美國政府的債務為8.17萬億美元，而到了2011年，即沃什辭職時，政府債務亦只是15.22萬億美元。因此，當時沃什主張加息，美國政府是還能夠承受。如今，美國政府的債務已超過38萬億美元，減息的速度即使稍慢，也可能使美國政府面臨財政壓力。如果沃什計劃縮減資產負債表（縮表），則難度亦相當高。經歷了特朗普政府近月的一系列操作，例如拘捕委內瑞拉總統和意圖染指格陵蘭等，這些舉措可能使南美洲和歐洲國家在外匯儲備的配置上不得不減持美債，以分散地緣政治風險。在全球各國減持美債的情況下，若美國政府還要加大開支，而聯儲局又轉向縮表，美國長債收益率就只會上升，這將會對美國房地產市場、企業盈利及整體經濟造成嚴重衝擊。所以，沃什在貨幣政策上走「鷹派」路線是說易行難。此外，考慮到中國經濟的迅速崛起，特朗普政府更不能放緩經濟增長。如果美國經濟被中國超越，將成為歷史污點，這對任何一位美國總統或聯儲局主席來說都是難以承受的重擔。因此，時代已變，沃什應該也明白這一點。



*市場料聯儲局今年仍有1.9次減息機會*



事實上，特朗普於2017年選聯儲局主席時，也曾考慮過沃什，但基於其他原因所以選了鮑威爾。據美媒報道，特朗普與沃什關係密切，沃什是特朗普信任的人。所以當特朗普也選沃什，大家就實在不用過於擔心。或許沃什不會如特朗普所期盼把息率降至1厘水平，但相信降至3厘也是有可能。今早所見，按利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局6月減息機率為七成，7月減息機率為100%。而7月減息後，12月再次減息機率為94%。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



