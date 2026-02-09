09/02/2026 09:37

《真知灼見－溫灼培》日本自民黨大勝利好日圓？

《真知灼見》過去周日（8日）的日本大選有了結果，執政自民黨單獨拿下316席，即68%的總席位，是二戰後80年來首見；至於與自民黨同屬執政聯盟的日本維新會則拿下36席。換言之，執政聯盟合共取得352席，佔總席位逾75%。由於執政聯盟取得超越2/3席位，這將意味著即使法案在參議院遭到否決，執政黨仍可在眾議院重新表決通過，屆時高市政府將能掌握極為強大的立法主導權。



《路透社》引用市場分析指出，擁有絕對優勢的政府對於日本債市和日圓理應都屬利好，因為執政黨毋須再與其他政黨在政策上作出討價還價，這反而有助於縮減預算案，為日本債市帶來穩定的條件，當日本債市得以穩定，相信也有助把日圓穩下來。事實上，日圓要跌破160兌1美元也不容易，因為美國方面似乎對此已有異議。



就今天於東京早市所見，日圓匯價暫見穩定於157兌1美元水平，至於具指標性的日本10年期債息則攀上2.276%水平，較上周五（6日）收市2.235%有所上升。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



