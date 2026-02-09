27,003.08
+443.13
(+1.67%)
27,036
+462
(+1.74%)
高水33
9,161.11
+129.73
(+1.44%)
5,415.30
+69.10
(+1.29%)
1,184.53億
4,114.58
+49.00
(+1.205%)
4,707.18
+63.58
(+1.369%)
14,188.56
+281.83
(+2.027%)
2,637.69
+32.42
(+1.24%)
70,804.7900
+474.4100
(0.675%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9930
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
70,804.79
+474.41
+0.675%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,085.3700
-4.3600
-0.209%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4422
+0.0114
+0.797%
更新：09/02/2026 11:10
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
