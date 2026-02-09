09/02/2026 11:21

《匯海威言－毛偉廉》美伊談判前景暗淡，金價料持續上揚

《匯海威言》美伊緊張局勢持續升溫之際，兩國代表團於上周五（6日）在阿曼展開新一輪核談判。然而，伊朗明確表示不會放棄鈾濃縮計劃，使外界認為談判恐再次陷入僵局，在避險情緒升溫下，金價上周五晚收高，全日升超過300美元，預料本周仍將維持上升。本周市場焦點將轉向美國就業及通脹數據，投資者密切關注相關指標，以推斷美國聯儲局貨幣政策方向是否可能發生變化，從而為金價及非美貨幣後市走勢提供進一步指引。



在本輪核談判中，美國要求伊朗大幅限制鈾濃縮活動並接受更嚴格的國際監督，以徹底消除其發展核武的可能性，同時亦希望將伊朗的彈道導彈計劃及其在區域內的行動納入談判範圍。對此，伊朗僅願意討論「有條件」的核計劃限制，並堅決排除飛彈及區域政策等議題，同時要求美國解除制裁並提供實質安全保證。雙方在核心立場上存在長期且深層的矛盾，使談判雖然重新啟動，但短期內取得重大突破的機會極低。特朗普表示談判將於本周繼續，但市場普遍認為美方的要求等同要求伊朗「自廢武功」，因此對談判前景不樂觀。在避險情緒升溫下，預計緊張局勢將持續支持金價上升。



上周美元指數先走強，隨後在上周五從全周高位97.95回落，收於97.63。本周美元或持續承壓，主要受到美國就業市場疲弱訊號拖累。



上周四與周五，美國公布兩項不利美元的關鍵就業數據：一，首次申領失業救濟金人數升至231000人，明顯高於市場預期的212000人；二，1月美企裁員達108000人，創下2009年以來同期新高。



上述數據反映美國經濟增長放緩，市場因而進一步提高對聯儲局未來減息的預期，令美元轉弱。



本周市場焦點將集中於兩項美國重量級經濟數據：



周三（11日）公布1月非農新增職位：此數據將是判斷就業市場是否持續轉弱的關鍵指標，預測為增加7萬個，前值為增加5萬個。



周五（13日）公布1月CPI年增率：通脹表現將直接影響市場對聯儲局年內利率走向的判斷，預測為上升2.5%，前值為上升2.7%。



*本周金價技術分析*



上周五現貨黃金收於每盎司4961美元，全日波幅高達約316美元，並以接近全日高位收市，呈現明顯的長身「陽燭」形態。配合美伊核談判前景暗淡、避險情緒持續升溫，金價在本周仍有望延續升勢。



上方阻力：5092美元（2月4日高位），若突破，下個阻力為5451美元（1月30日高位）。

下方支持：4655美元（2月6日低位），若失守，下個支持為4537美元（1月16日低位）。



*本文撰於2026年2月9日上午0時15分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。