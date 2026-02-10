10/02/2026 11:03

《真知灼見－溫灼培》貝森特指縮表難短期內執行

《真知灼見》被特朗普提名做美國聯儲局主席的沃什，其貨幣政策理念是先縮減聯儲局的資產負債表（即縮表），待美元穩定後再減息，以達成特朗普所期盼的減息目標。然而，在過去周日（8日）的電台訪問中，美國財長貝森特表示，他不預期聯儲局會很快轉向縮表，即使沃什最終可能成為聯儲局主席，情況也不會有所改變。貝森特認為，若聯儲局要改變政策，從現時量寬轉為縮表，準備工作恐怕需要一年或更長時間。在訪問中，貝森特也不忘補上一句，強調這一切都是由聯儲局自主決定，並指出聯儲局是獨立於政府的機構。



回顧一下，聯儲局是於去年12月才重啟量寬計劃。顯然，貝森特是擔心一旦聯儲局開始縮表，龐大的美債將失去一個重要買家。至於聯儲局準備縮表是否真需要用上一年時間計劃，這就不得而知，或許這可能只反映出貝森特並不希望沃什在短期內改變量寬政策。而受到貝森特於過去周日的言論影響，踏入本周美元明顯走弱。今早（10日）於亞洲市場，美匯指數跌穿97指數點，報96.97。



*日本會沽儲備彌補減食品消費稅？*



轉看日本。在大選前，日本首相高市早苗曾承諾將暫停徵收8%的食品消費稅兩年，以緩解民眾的經濟困境。然而，這一政策會將導致高達5萬億日圓的巨額稅收缺口，令市場一直擔心她從何彌補有關稅收。雖然發債無疑是選項之一，但這會使已見龐大的日本債務變得更加嚴峻。而有消息指，高市政府可能考慮動用部分日本的1.4萬億美元龐大外匯儲備，來彌補減食品消費稅的開支。



當然這僅是初步構思，要執行相信不容易，因為這將涉及出售美債，而特朗普政府定當會極力阻止。而從另一角度想，倘若日本的外匯儲備減少，未來日圓一旦遭遇市場拋售，日本央行將缺乏彈藥作出干預，就讓我們密切留意事態發展。有一點幾可肯定，假如高市真的要沽美債儲備以支付減食品消費稅的開支，可想象美債以至美元將遭受衝擊。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



