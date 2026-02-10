27,158.74
+131.58
(+0.49%)
27,194
+141
(+0.52%)
高水35
9,235.59
+67.26
(+0.73%)
5,460.55
+42.95
(+0.79%)
1,309.05億
4,122.34
-0.75
(-0.018%)
4,719.81
+0.75
(+0.016%)
14,206.26
-2.18
(-0.015%)
2,648.28
+4.72
(+0.18%)
69,383.0600
-754.9400
(-1.076%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0416
恒生指數
27,158.74
+131.58
(+0.49%)
期指
高水35
27,194
+141
(+0.52%)
國企指數
9,235.59
+67.26
(+0.73%)
科技指數
5,460.55
+42.95
(+0.79%)
大市成交
1,309.05億
股票
1,115.94億
(85.248%)
窩輪
62.97億
(4.811%)
牛熊證
130.13億
(9.941%)
即時更新：10/02/2026 11:48
可賣空股票總成交
2,207.58億
主板賣空
368.07億
(16.673%)
更新：09/02/2026 16:59
上証指數
成交：5,800.48億
4,122.34
-0.75
(-0.018%)
滬深300
4,719.81
+0.75
(+0.016%)
深証成指
14,206.26
-2.18
(-0.015%)
MSCI中國A50
2,648.28
+4.72
(+0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
69,383.0600
-754.9400
(-1.076%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0416
09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
10/02/2026 14:00
前值
10.90%
市場預測
--
法國-國際勞工組織失業率
即將公佈
10/02/2026 14:30
前值
7.70%
市場預測
7.70%
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.7577
更新：10/02/2026 11:45:50
最新重要數據
俄羅斯-失業率
公佈值
2.20%
公佈日期
07/02/2026 01:13
加拿大-失業率
公佈值
6.50%
公佈日期
06/02/2026 21:30
瑞士-失業率
公佈值
3.20%
公佈日期
06/02/2026 16:00
最新
人氣
