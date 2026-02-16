16/02/2026 12:25

《匯海威言－毛偉廉》美伊談判主導金價走勢，慎防金價再震盪

《匯海威言》美國與伊朗將於本周二（17日）展開第二輪談判，市場關注度極高，金價或再度出現大幅波動，建議貴金屬投資者提前做好風險管理，以應對可能的急升或急跌。此外，本周五（20日）美國將公布核心個人消費支出(PCE)物價指數，該數據被視為聯儲局的重要通脹參考指標，將為美元利率走向提供關鍵指引，並進一步影響黃金及非美貨幣市場情緒。



本周二，美國與伊朗代表將於瑞士日內瓦展開第二輪談判。回顧首次會談前夕（5日），市場一度憧憬兩國關係出現緩和，金價於2月5至6日期間急瀉近370美元至每盎司4655美元。然而談判最終毫無進展，氣氛更陷入僵局，避險情緒迅速升溫，令金價於2月7日強勢飆升至5086美元，兩日內反彈近430美元，波動幅度極為罕見。



鑑於近兩個月貴金屬市場湧入大量短線投機資金，市場上快速的大額買賣單大幅推高波幅，本周談判前後再度出現類似劇烈震盪的可能性相當高。因此，持有或部署貴金屬的投資者須格外謹慎，嚴控倉位及風險。



此外，值得留意的是，特朗普已於上周五（13日）下令第二支航空母艦戰鬥群開赴中東，預計將於本周五抵達伊朗周邊海域，以支援目前已在區內部署的林肯號航母，令區內緊張局勢再度升級。鑑於美伊雙方在談判條件上均保持強硬立場，預料第二輪會談突破空間有限，而特朗普是否會再次出現「TACO」（特朗普臨陣退縮）式的突然轉向，市場亦難以預測。



在此背景下，金價或於談判開始前保持上行趨勢。至於談判結果將如何影響市場走勢，仍有待後續發展，投資者宜耐心觀察並做好風險管理。



此外，市場同時關注本周五將公布的12月按年核心PCE物價指數，該指數為聯儲局最重視的通脹指標，被視為評估物價壓力與未來利率走向的關鍵參考。目前市場預期該數據將按年上升3.0%，高於前值2.8%，若結果較預期高，或將提升市場對利率維持高位的預期，令美元獲得支持，進而對金價及風險資產構成影響。



*本周黃金技術分析*



上周五，現貨金收報每盎司5043美元，接近日內高位，顯示買盤仍然強勁。在美伊於2月17日展開第二輪談判前，市場避險需求持續升溫，金價短線走勢仍偏向上行。



上升阻力區間：

第一阻力：5119美元（2月11日高位），若金價突破此水平，意味短線多頭動能延續。

第二阻力：5451美元（1月30日高位），若金價成功站穩其上，將有再上升趨勢。

第三阻力：5595美元（1月29日創下的歷史新高），一旦突破此關鍵位置，金價或進入全新升勢區間。



下跌支持區間：

第一支持：4879美元（2月12日低位），若此位失守，短線回調壓力將增加。

第二支持：4655美元（2月6日低位），再度跌破此位，代表前期關鍵防線被攻破。

第三支持：4404美元（2月2日低位），若下探至此，將重回2月初的低波動區域，市場情緒恐進一步轉弱。



*本周重要消息*



周一（2月16日）

07:50：日本第四季GDP增長，預測是增長0.4%，前值是負增長6.6%。



周三（2月18日）

09:00：新西蘭央行議息，預測與前值均是2.25厘。

21:00：美國12月按月耐用品訂單，預測是-1.8%，前值是+5.3%。



周四（2月19日）

03:00：美國聯儲局FOMC會議紀錄



周五（2月20日）

21:30：美國12月按年核心PCE指數，預測上升3%，前值上升2.8%。



祝各位，馬躍金來，財運滿載！



*本文撰於2026年2月16日上午0時15分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。