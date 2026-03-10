10/03/2026 11:05

《真知灼見－溫灼培》市場氣氛改善，美國軍事行動快結束？

《真知灼見》昨晚（9日）所見，美股反彈，美元回軟，美國10年期債息亦見有所下跌，這一切都反映了市場的避險情緒下降。導致這種情況出現的主要原因相信有三個。首先，美國總統特朗普在接受CBS電台訪問時指出，他認為對伊朗的軍事行動「已相當完整(is very complete)」，且華盛頓「遠遠領先(very far ahead)」他最初預估的4至5星期攻擊行動時間表。市場解讀特朗普的言論意指，美國的軍事目標已達成，收兵的時機已到。



其次，在昨晚的七國集團(G7)會議前夕，法國透露將討論共同釋放國家石油儲備事宜，以壓抑油價。事實上，日本亦表達了釋放石油儲備的意願，而美國參議院少數黨領袖舒默則呼籲美國政府釋放石油儲備。這些因素相信有助於緩解市場對油價上升可能對經濟帶來損害的憂慮。最後，法國總統馬克龍提出，法國正籌備一個多國聯盟的純防禦護航艦隊，以在霍爾木茲海峽執行護航任務，這為通行霍爾木茲海峽帶來曙光。



*紐約期油價格急降*



上述三事項對市場最明顯的影響主要體現在油價方面，紐約期油昨天在亞洲時段最高見119.48美元，但到紐約收市已回落至94.77美元，今早（10日）於亞洲市場進一步回落至84.83美元。隨著油價回落，市場對高油價所可能造成全球經濟損害的擔心自然減輕，這正是昨晚美債息及美元下跌、美股反彈的原因。



*是否停止衝突非特朗普說了算*



不過，若認為上述西方行動能有效壓抑油價及降低市場風險，則有些天真。此次美國與以色列的軍事行動對伊朗造成了相當大的傷害，包括導致其最高領袖哈梅內伊身亡，因此相信伊朗不會輕易罷休。何時終止軍事行動，現已非特朗普單方面可說了算。事實上，從以色列周日（8日）晚襲擊伊朗三十多處油設施的情況來看，以色列似乎也不願輕言放棄。其次，G7國家的石油儲備終究是有限的，如果伊朗繼續關閉霍爾木茲海峽，七國釋放石油儲備的行動可能只夠短暫壓抑油價，當七國的石油儲備耗盡，或會對原油市場造成更大的恐慌。最後，法國提到要派遣軍艦到霍爾木茲海峽為油輪護航，這無疑是一個過於理想的構想。以伊朗的軍事實力，加上霍爾木茲海峽的狹窄航道，進入該航道的軍艦同樣面臨重大風險，更何況要保護油輪？



*留意特朗普訪京或為中東局勢帶來變化*



提防油價回落屬於短暫現象，就讓我們觀察上述因素能為全球股市及外幣帶來多持久的支持。此外，值得注意的是，美方消息顯示，總統特朗普將於本月31日訪問北京，然而北京尚未確認特朗普的訪京日期。如果中美兩國領導人能夠會面，或許也能為解決美伊問題帶來曙光。這一切都值得我們密切關注。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



