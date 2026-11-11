17/03/2026 18:06

《國金新見－溫嘉煒》內地經濟曙光乍現，未來變數紛陳

《國金新見》內地年初的經濟數據表現有改善，外貿表現強勁，通脹回升，內需表現雖有回暖跡象，但難言是否已脫離谷底。中央今年加碼刺激的空間或有限，面對外部環境的不穩，今年經濟仍要面臨不少挑戰。



外貿方面，今年首兩個月出口按年激增22%，進口亦增加近20%，貿易順差達到2140億美元，創同期歷史新高。然而，這數據是顯示美伊戰爭爆發之前的狀況，中東地區作為內地重要的貿易夥伴，若戰事拖長，對阿拉伯海灣國家經濟造成衝擊，加上霍爾木茲海峽航線受阻，或影響了內地至中東的出口表現。根據中汽協數據顯示，中東地區是內地汽車第二大海外市場，2025年內地出口至中東的汽車達139萬架，佔全年汽車出口的20%。除汽車外，中東亦是內地輪胎、食品及高科技產品出口的其中一個主要目的地。



同時，航道受阻推高了油價，或引發全球性的供應面衝擊，推升各地通脹，壓縮貨幣政策寬鬆空間，部分央行可能需要調頭加息，進一步拖累全球增長前景，進而影響內地出口需求。此外，航運燃料價格升幅比原油價格升得更快，由戰事爆發以來，在新加坡交易的航空燃料價格升逾一倍，汽油價格亦曾升約七成。燃料價格飆升大大提高了航空及遠洋運輸成本，亦可能會窒礙內地出口表現。



內需方面，零售增長加快，固定資產投資由跌轉升，房地產領域亦似有回穩跡象。零售的增長，部分是受惠於今年史上最長春節長假期，帶動餐飲及部分商品消費回升。值得留意的是，佔整體零售逾7%的汽車銷售卻進一步轉弱，連續五個月倒退。新能源車購置稅優惠結束，加上各地以舊換新的補貼金額減少，由補貼推動的換車潮逐漸減退，汽車銷售將繼續面臨挑戰。而且隨著各項以舊換新的補貼效果逐步消退，家電及通訊設備銷售增長亦由去年中的高峰明顯放緩。春節長假期效應消散後，中長期整體內需消費能否穩定回升，仍需觀察內地促進消費及穩定房地產等政策能否持續提振消費信心。



內地政府工作報告提出十項工作任務，繼續將「擴大內需」列為首要任務。但面對房地產市道的持續疲弱，任何刺激消費的財政政策效用都可能事倍功半，因此穩定房地產的任務則是重中之重。今年初樓價跌幅有所收窄，但仍未扭轉跌勢，同時住宅銷售跌幅顯著擴大，或反映樓市需求仍未完全恢復；房地產投資跌幅雖然顯著收窄，但開發商到位資金按年跌幅進一步擴大至16.5%，反映房企融資仍然困難。十五五規劃綱要草案提出，將因城施策優化房地產政策。對比十四五規劃，整體房地產政策方針由「房住不炒」轉為「好房子」，保障性住房供給由「有效增加」調整為「優化」，由限購限貸等調控市場措施，轉為釋放剛性和改善性住房需求潛力。年初以來，不少地方政府透過收購存量商品房、優化公積金政策及針對房地產市場整治的措施以穩定房地產市場，效果仍有待觀察。



除了房地產政策外，政府工作報告提出今年經濟增長目標定於4.5-5%，是2023年以來首次調低經濟增長目標，亦是1991年以來最溫和的增長目標。總理李強指出是為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。報告整體語調顯示今年內地進一步擴大刺激措施的空間有限，而貨幣政策上亦未有暗示會比去年更進取。而且近年內地負債水平持續上升，中央可能亦要預留資源去應對外圍經濟及地緣局勢劇烈的變化，進一步刺激經濟的力度及空間或有限，我們會密切注視事態發展，會否影響我們對2026年內地增長4.5%的預期。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。