19/03/2026 10:16

《真知灼見－溫灼培》市場估聯儲局今年不減息

《真知灼見》於今日（19日）凌晨的議息會，如市場預期，美國聯儲局維持聯邦基金利率目標區間在3.50厘至3.75厘不變。在會後聲明與記者會中，聯儲局主席鮑威爾表示，目前去談論中東局勢對美國經濟以至通脹所可能帶來的影響是言之過早，必須要更多時間觀察。不過，關於關稅對通脹的影響，鮑威爾有信心該效應可在年中逐步減弱。



*聯儲局委員較12月偏向不減息*



經濟與通脹前景方面，聯儲局將今年整體經濟增長預測小幅上調至2.4%，較去年12月預估的2.3%增幅略高。至於對失業率的預測，則維持在4.4%不變。通脹方面，聯儲局以個人消費支出物價指數(PCE)衡量，預估到今年底，年通脹率將降至2.7%，較目前的3.1%水平僅作有限度回落，而12月時的預估則為2.4%。最後，聯儲局各委員們對今明兩年的貨幣政策預期，即所謂的「點陣圖」顯示，聯儲局委員估計今明兩年僅各減息一次，此評估與去年12月各委員所估計基本上是一致，唯一不同是今次各委員對今年是否降息的預期略為保守，傾向不作減息。議息會後，按利率期貨市場價格變化顯示，現市場普遍已不再預期聯儲局今年會減息，料最快減息日期要待明年7月。



*加央行警告有加息可能*



另外值得留意是，加拿大央行昨日（18日）亦議息，會後雖維持息率不變於2.25厘水平，但卻警告如油價一旦推升通脹，不排除有加息可能。由於加拿大經濟靠近美國，當加拿大央行有如此言論，多少也能反映美國的狀況。



市場反應方面，受上述變化影響，昨晚標普500指數下跌了1.36%；美國10年期國債收益率回升至約4.28%，再一次靠近4.3%的關鍵水平；美元指數重上100點以上，但升幅有限；金價對議息會反應最明顯，下跌並顯著跌破5000美元關口，進一步考驗約4800美元的另一支持位置。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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