26/03/2026 15:42

《真知灼見－溫灼培》假使美伊終止衝突美元將如何？

《真知灼見》最近無論美國或伊朗，似乎都釋放出有意和談的訊號。當然，現在距離真正終止衝突仍相當遙遠，事實上雙方仍在交火中。但這並不妨礙我們推前思考衝突一旦結束後美元所可能面臨的局面。



*衝突過後料美元利淡因素將接踵而至*



假使這場衝突真要告一段落，料美元的壓力將接踵而至。首先，對美國而言，恢復霍爾木茲海峽通航應該是談判的首要條件；對伊朗而言，則是解除所有對其的經濟制裁與封鎖。雙方一旦和解，可想象將導致大量石油重新流入國際市場。當油價高時，各國需更多美元支付燃料進口，這會推升美元需求以至匯價；相反地，若油價回落，美元很可能因此受壓。



其次，在衝突期間，中東多國的石油與天然氣出口都受阻，使其公共財政受到重創，且不少基礎設施亦受到戰火殃及而損毀。因此，停火後這些國家極可能需要出售美債及美元資產，以募集重建所需資金，這類資本流出相信亦會對美元造成壓力。



最後且最關鍵的一點：經過此次事件後，富裕的中東產油國很可能對美國軍事的保護能力產生疑慮，進而重新評估與美國在能源、金融與軍事等多方面的深度綁定關係。他們或將更傾向與中國、印度等主要石油進口國靠攏。若這類地緣經濟調整一旦成形，將可能直接挑戰美元的國際地位，進一步侵蝕美元價值。



總結而言，若衝突停歇，短期內油市供應回升與衝突後的重建資金需求，以及中東國家外交與經貿重心的可能轉移，將是影響美元走勢的三大關鍵因素。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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