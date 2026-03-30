30/03/2026 09:58

《真知灼見－溫灼培》土耳其沽金累金價跌

《真知灼見》據《路透社》3月26日的報道，受美伊衝突影響，中東經濟動盪，連帶拖累土耳其里拉。為支撐匯率，土耳其央行於3月中旬出售了22噸黃金儲備，並同時動用31噸黃金進行互換交易(gold swaps)。此番減持為該行自2018年8月以來最大單周降幅。事實上，土耳其不僅拋售黃金以支撐里拉，自美伊衝突爆發以來，亦已累計出售約260億美元的外匯儲備。從上述時間點觀察，解釋了為何金價在3月18日由約5000美元水平，於數天內急速下挫，一度跌破4100美元。



*早前俄羅斯亦沽了約10噸金*



近期有關央行拋售黃金的報道常有出現。《彭博社》此前就引述俄羅斯央行公布的數據指出，該行於今年1月曾出售約30萬盎司黃金（約10噸），時間上亦與1月底金價自約5400美元一度急跌至約4400美元的走勢相符。未知此次又是否與俄羅斯沽金有關。



不過，不論是俄羅斯又或土耳其的沽金行動，相信都不代表她們否定黃金的長期價值，相反，更像是在面臨短期經濟壓力下被迫套現。俄羅斯方面需應對與烏克蘭的長期衝突，土耳其則受到中東地區不穩定因素的影響。不過隨著國際油價已大幅上升，紐約期油今早於亞洲市場報102.97美元，相信俄羅斯的財政壓力可獲得緩解，未來繼續大量拋售黃金的可能性相對較低；至於土耳其的情況，則仍須視乎中東局勢的後續發展而定。



*美國債務龐大是支撐金價主力*



總括而言，近期央行沽金相信是「為勢所迫」的短暫現象。而一點必須留意，過去一直支撐金價上升的基礎因素根本未變，這就是市場對美元信用的信心動搖。而上周，美國財政部就公布，美國政府的最新總債務超越39萬億美元。而市場估計，到今年秋季，即美國總統特朗普在中期選舉之前，美國的總債務有機會攀至40萬億美元，相當靠近41萬億美元的債務上限。美國債務膨脹之快，相信會繼續使市場對美元信用失信心，並為金價帶來支持。



*留意本周五美國就業報告*



最後提提大家，本周五（3日）是美國復活節假期，美股休市，但美國官方依然會公布3月就業報告。現市場估計3月非農職位將增加5.5萬個，失業率則維持在4.4%。回顧美國2月非農職位，是減少9.2萬個。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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