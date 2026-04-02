31/03/2026 14:51

《真知灼見－溫灼培》油價料暫橫行，觀望中東局勢發展

《真知灼見》紐約期油價格進一步攀升，今早（31日）於亞洲市場一度突破每桶106美元後回落，執筆時仍高踞約103美元水平。油價持續在高位，相信主要受兩大因素推動。其一，美國總統特朗普重申，若伊朗不盡快開放霍爾木茲海峽，美方將可能徹底摧毀其發電廠與石油設施；伊朗亦不甘示弱，警告若其油設施受損，將報復性攻擊中東其他國家的油田與海水淡化廠。其二，也門胡塞武裝亦加入針對以色列的攻擊，市場憂慮胡塞武裝可能封鎖曼德海峽的紅海航道，令中東原油外運更受阻。



*局勢緊張，為何油價未見大升？*



既然中東局勢緊張，為何油價上升仍相對克制，尚未如部分市場預測般飆升至120甚至150美元？釋放戰略儲備固然是其中一項緩解因素，但更關鍵的，或許是市場對美國會大規模地面攻擊伊朗或毀滅其石油設施之可能性抱持懷疑。過去周末，美國多州爆發反對特朗普政策的示威，批評其推高油價與生活成本；《路透社》最新民調顯示，特朗普支持率僅36%，為其重返白宮以來的最低點。美股與美債價格走弱，亦增添特朗普對外軍事行動的政治與經濟顧忌。相信只要美國不派遣地面部隊進攻伊朗，亦不摧毀其石油設施，紐約期油要從100美元大幅上升的可能性並不高。最後一點值得留意是，消息指伊朗開始容許更多船隻通行霍爾木茲海峽，雖然通行數量仍遠低於3月前水準，但在一定程度上亦能緩和原油供應緊張，為市場帶來些許安心。



當然，由於美國剛剛才在中東集結了大量兵力，現階段確不能對當地局勢掉以輕心。但若未來見到美軍撤出中東，或美伊雙方出現和解跡象，油價極可能出現較快速回落，並有助改善全球投資氣氛。短期內，紐約期油或仍於95至115美元區間上落，觀望中東局勢發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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