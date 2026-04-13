13/04/2026 10:20

《真知灼見－溫灼培》美伊談判破裂金融市場後向如何？

《真知灼見》經過周末的三輪激烈談判後，美伊雙方最終仍未能達成協議。市場焦點主要集中在伊朗何時重開霍爾木茲海峽的議題上。據了解，美方提出與伊朗共同管控霍爾木茲海峽，但遭到伊朗拒絕。而於周日（12日），美國總統特朗普表示，他將下令美國海軍自周一（13日）起封鎖霍爾木茲海峽，禁止任何船隻出入。顯然，特朗普是意圖透過此舉，阻止伊朗原油輸出，以迫使伊朗在談判上讓步。不過，伊朗已表明，任何軍艦若嘗試靠近霍爾木茲海峽，將被視為違反與美國達成的兩周停火協議，並將受到嚴厲對待。目前市場最關注的是，美伊雙方是否會再次回到衝突局面。



*市場的即時反應不大*



擔心上述局勢的發展，紐約期油今早於亞洲市場率先反彈，重上100美元之上，並回到約104.50美元水平。油價上升意味著各國必須使用更多美元支付油價，這同時刺激美元走強，令一眾外幣轉弱。另一方面，擔心部分國家可能為籌集更多資金以購油，或為捍衛本身匯價而需要沽售黃金，現貨金價今早於亞洲市場亦跌回4700美元附近。



截至目前，就過去周末美伊談判破裂一事，市場的反應仍算相對克制。油價及美元雖然上升，但升幅並不算顯著。相信市場仍在觀望，美伊是否會繼續談判。此外，消息指，在過去周六（11日），三艘「超級油輪」滿載石油通過了霍爾木茲海峽。另據沙特政府消息稱，先前遭受襲擊的東西輸油管道已全面恢復運作。據了解，該油管每日輸油量為700萬桶。相信這些消息都是使市場反應相對克制的原因。



*美軍未必可封鎖霍爾木茲海峽*



最後一點必須理解，在美伊衝突爆發之初，美國的航空母艦原先是駛往靠近伊朗海域，以便作出攻擊，但遭到伊朗的無人機及導彈攻擊後，已駛往遠離伊朗的海域。因此，令人質疑美國是否具備封鎖霍爾木茲海峽的能力。此外，即便美軍確實具備封鎖霍爾木茲海峽的能力，這樣的做法也只會使全球能源供應更為短缺，進而推升全球油價；但此舉又是否符合美國利益，亦未必。



就市場所憂慮的情境而言，倘若伊朗與美國同時封鎖霍爾木茲海峽，確實可能使全球能源供應進一步趨於短缺，導致油價大幅上升；然而，這種情況或許並不會發生。既然現今全球投資氛圍都受到美伊局勢牽動，就讓我們密切留意餘下一周的美伊停火協議，是否會出現談判突破。



其他市場消息，美國3月CPI年通脹率為3.3%，是自2024年5月以來最高，回顧2月該數字為2.4%。明顯，美伊衝突已為美國通脹帶來嚴重影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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