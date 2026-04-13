13/04/2026 10:15

《匯海威言－毛偉廉》談判破裂，謹防金、油小漲大回

《匯海威言》特朗普常聲稱中東戰爭已取得勝利，即暗示想抽離這場戰爭，這場戰爭，令他在黨內、國內及國際間承受不少壓力，對他在中期選舉，失去大量議席的風險不斷提升，而且5月將要訪華。因此，即使在此次談判中未能與伊朗達成協議，不排除他仍可能宣布勝利並撤軍。受此影響，金價與油價或會先小幅上升，隨後顯著回落，密切留意特朗普本周就談判失敗的言論。



在4月11日美伊談判破裂後，若特朗普本周宣布撤兵並稱「勝利」，全球金融市場勢必出現一連串反應。黃金與WTI原油作為最敏感的避險與能源資產，走勢將受到地緣政治與供求預期的雙重影響。



首先，黃金作為避險工具，其價格高度依賴市場對風險的認知。談判破裂本身會引發短暫的緊張情緒，推動金價短期上揚。然而，若美方撤兵並宣布勝利，市場或解讀為衝突降溫，避險需求下降，黃金短期可能回落至4400美元/盎司或以下。中期而言，若油價因供應風險減弱而下跌，通脹壓力隨之減輕，聯準會降息預期或再度浮現，這將為黃金提供新的支撐，使其重回上漲趨勢。換言之，黃金短期或受壓，但中期仍有反彈空間。



至於WTI原油，撤兵與勝利宣言將被視為中東局勢緩和，霍爾木茲海峽受阻風險下降，供應中斷的溢價減退，油價短期可能跌至87至92美元/桶區間。然而，中期走勢仍需觀察伊朗在海峽的控制力。若伊朗加強掌控，保險費與過路費令成本上升，油價仍有支持，甚至可能重返100美元以上。



整體而言，撤兵與勝利宣言短期利空金油，因避險情緒與供應風險下降。但中期走勢仍取決於霍爾木茲海峽的暢通與通脹壓力的變化。投資者需注意三大要點：一是短期波動由情緒主導，金油同步下跌；二是中期走勢取決於供應鏈安全，若海峽受限，金油或再度走高；三是貨幣政策影響不可忽視，油價下跌減輕通脹壓力，或推動降息預期，利好黃金。



總結來看，美伊局勢的演變不僅影響中東安全，更直接牽動全球資本市場。黃金與WTI原油的走勢，短期由政治消息主導，中期則由供應鏈與政策環境決定。投資者在判斷時，需同時兼顧地緣政治、能源供需與貨幣政策三大因素，才能在波動中掌握方向。



*本周黃金技術分析*



周五（10日），現貨金收在每盎司4748美元，收在全周偏高水平。上方阻力方面，第一阻力為4856美元（4月8日高位），若突破，可望上試5017美元（3月18月高位）。下方支持方面，第一支持為4553美元（4月2日低位），若失守，或下試至4375美元（3月27日低位）。



*本周重要經濟數據*



周二（14日）

20:30：美國3月按月生產物價指數PPI，預測是上升1.2%，前值是上升0.7%



*本文撰於2026年4月13日上午0時20分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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