16/04/2026 11:00

《真知灼見－溫灼培》從另一角度看內地出口數字

《真知灼見》表面看，內地3月出口並不理想，按年僅增長2.5%，增幅為五個月以來最慢。不過，若以美元計算，內地3月整體出口金額仍達3210.3億美元。以此金額水平而言，除了較去年12月及今年1月明顯遜色外，與過去一年間任何一個月份相比，並不算差。再考慮到人民幣近期攀至近三年高位，且3月又受到中東局勢帶來的負面因素影響，在這樣的背景下，仍能交出如此成績，實在難得。



事實上，市場上一直流傳一種說法：由於東亞多個經濟體在能源供應上高度依賴中東，現在當中東的能源供應出問題，使不少東亞國家一時間無奈出現了「缺油缺電」情況，繼而拖累了其工業生產。相反，內地的能源結構較為多元，非化石能源（包括風能、水力發電、太陽能及核能）約佔其整體能源需求的兩成；在進口石化能源方面亦更為分散，並非全然依賴中東。因此，當東亞供應鏈受到衝擊、產能受阻時，反而可能令部分訂單轉移到中國。從目前情況來看，這說法似乎並非空穴來風。



正因內地能保持龐大的貿易盈餘，加上首季GDP又保持強勁的5%年增長率，相信可有利資金流入內地為人民幣匯價帶來支持。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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