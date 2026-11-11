16/04/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》內地擺脫通縮仍言之尚早

《國金新見》內地上周公布的數據顯示生產物價終擺脫了三年多的生產通縮，推動港股工業板塊造好。然而，消費物價增幅在3月仍有所回落，內地能否成功擺脫持續通縮，還看內地廠商的提價能力。



內地生產物價擺脫通縮，主因是能源價格受中東局勢影響而急升。3月生產物價指數由上月的0.9%按年跌幅轉為上升0.5%，當中原油價格上升，推動天然氣和石油開採價格由跌12.9%轉至升5.2%，同時，有色金屬礦採選業價格升幅顯著加快6.2個百分點至36.4%，支持了上游原材料企業出廠價格的回升，但下游消費品出廠價格表現仍然低迷。



同期的消費物價按年增速從逾三年高位1.3%放緩至1%，當中食品價格升幅大幅放緩1.4個百分點至0.3%，非食品價格按年升幅略為回落至1.2%。扣除食品及能源價格的核心通脹按年升幅亦放緩0.7個百分點至1.1%，或反映內需仍未有明顯改善。



能源價格上升，生產商及消費者均需承擔部分的能源成本漲幅，其中自2月28日美伊戰事爆發以來，內地已三度上調成品油價格，累計漲幅約兩成半，但國際油價的漲幅接近四成，下游煉油企業承擔了近一半的漲幅。



戰事除了直接影響能源開採價格外，亦可能導致能源以外其他工業的生產及運輸成本上升。航空及運輸業首當其衝，即使增加了燃油附加費亦未必能抵銷能源成本的漲幅，下游消費品生產企業亦受到間接影響（例如捕魚業提早進入休漁期）。



我們認為，這次生產物價回升，主要來自能源成本上漲，而不是需求帶動的價格上漲，甚至能源價格的上升可能會對其他消費品需求造成擠出效應，而且目前內需仍未有明顯改善，加上內地各行業不同程度的產能過剩及內捲競爭，廠商將能源成本轉嫁到消費者的能力或有限，上游及下游行業的價格分歧可能持續一段時間。如果企業未能有效地將能源成本轉嫁到消費者，可能會不利下游零售行業的盈利前景。



能源價格將是影響未來生產及消費物價的重要因素。能源價格可能隨著中東戰事的好壞消息而大幅波動，本周美國與伊朗和平談判未能達成共識，美國隨即封鎖霍爾木茲海峽，伊朗亦誓言將對任何錯誤行動予以報復，中東局勢短時間難以完滿解決，霍爾木茲海峽的航線繼續受阻，若雙方軍事行動再度升級，甚至波及周邊海灣地區的能源設施，能源價格有進一步上升的風險。

《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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