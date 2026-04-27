27/04/2026 11:17

《匯海威言－毛偉廉》美伊陷僵局，金、油價格料回落

《匯海威言》上周特朗普表示無限期停火，而周末美伊談判最終取消，中東局勢由緊張轉為僵持，不明朗因素持續，但避險情緒稍為放緩。本周市場焦點將集中於美國聯儲局議息會後主席鮑威爾的言論，預期他的措辭偏向強硬，延續偏鷹立場。



本周金市走勢預計偏軟，主要由於中東局勢由高度緊張轉為政治僵局，避險情緒有所降溫。雖然美國與伊朗關係仍然敏感，美國三個航母戰鬥群已集結在中東地區，但特朗普宣布對伊朗採取「無限期停火」立場，顯示美方暫無意發動大規模軍事行動，更傾向以軍事部署作施壓為主。在缺乏進一步衝突升級的情況下，黃金的避險吸引力短期內回落。



市場焦點將轉向聯儲局議息會議（香港時間30日上午2時），市場普遍預期利率將維持在3.75厘不變。由於中東局勢尚未完全緩和，能源價格高企，通脹存在再度上升的風險，利率或須在高位維持較長時間，甚至不排除在通脹失控下再度加息。因此，預計鮑威爾在會後記者會上將釋出偏鷹言論，進一步打壓市場對短期減息的憧憬。美元在利率預期支持下走強，將對金價、非美貨幣以及美股三大指數構成壓力，預計相關資產本周表現偏弱。



油市方面，霍爾木茲海峽仍處於封鎖狀態，全球重要能源運輸要道受限，原油供應緊張情況未見改善。在供應風險持續的情況下，WTI原油價格料於高位水平徘徊，本周預計在每桶90至100美元區間波動，短期內出現大幅回調的空間有限。然而，值得注意的是，WTI期油日線圖顯示一個「頭肩頂」的右肩似乎接近完成，下步可能形成其向下的右方手臂，這顯示油價可能出現顯著回落，所以要密切留意圖形變化。



*本周黃金技術分析*



現貨金於上周五（24日）收報每盎司4709美元，全周高位見4833美元，低位為4657美元，而上周五收盤價貼近全周低位，顯示金價走勢明顯偏弱。從日線圖觀察，自1月29日至今，金價已形成一個大型下降通道。通道頂部約位於5050至5070美元區間，構成重要中期阻力；通道底部則位於3870至3910美元區間，成為中期關鍵支持。雖然該支持區看似距離甚遠，但值得留意的是，金價曾於1月29日後短短兩個交易日內急挫近1200美元，顯示下行風險不容忽視。



短期技術走勢方面，上方首個阻力為4889美元（4月17日高位），若能有效突破，下一阻力將上移至5017美元（3月18日高位）。下方支持方面，短期支持位於4553美元（4月2日低位），一旦失守，金價或進一步下試4350美元（3月26日低位）。整體而言，技術形態仍偏弱，須留意關鍵支持位的防守情況。



*本周重要經濟數據*



周二（28日）

11:00：日本央行議息，預測利率維持在0.75厘不變。



周三（29日）

20:30：美國3月耐用品訂單，預測按月+0.5%，前值為-1.3%。

21:45：加拿大央行議息，預測利率維持在2.25厘不變。



周四（30日）

02:00：美國聯儲局議息，預測利率維持在3.5厘至3.75厘不變。

02:30：主席鮑威爾記招

19:00：英國央行議息，預測利率維持在3.75厘不變。

20:30：美國第一季GDP增長，預測按年增長2.2%，前值為增長0.5%。

20:30：美國3月PCE指數，前值為按年上升3%。



*本文撰於2026年4月27日上午0時5分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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