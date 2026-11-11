29/04/2026 17:50

《國金新見－溫嘉煒》成本推動的盈利增長料分歧持續

《國金新見》內地工業企業利潤增速加快，企業盈利前景有改善跡象。不過企業利潤增速不平衡，預料內地上、下游企業盈利分歧持續一段時間，上游資源企業及高新科技製造業盈利表現料看高一線。



內地第一季全國規模以上工業企業利潤按年增長15.5%，較首兩個月的15.2%增幅略為加快，並創2021年以來新高。其中採礦業及製造業利潤按年增長均有加快，而電力、熱力、燃氣及水生產和供應業則由升轉跌，按年倒退3.2%。



工業企業利潤改善，主要受兩大因素影響。一是生產物價擺脫通縮，主因是能源價格受中東局勢影響而急升，加上航空航太、新能源、新一代資訊技術等戰略性新興產業快速發展，支持了上游原材料企業出廠價格回升，亦帶動有色金屬礦採選業增長近一倍，提振了採礦等上游行業的盈利。不過，原材料價格上升亦擠壓了下游企業的利潤，例如黑色金屬冶煉和壓延加工業、以及非金屬礦物、傢具、木材、紡織、汽車等製造業利潤倒退。



二是高新技術產品需求強勁，尤其是海外需求旺盛。其中電池及電力儲存裝置在3月份出口按年增長65%、集成電路板出口亦按年增長85%，支持電子產品等的裝備製造行業利潤保持可觀的增長。加上人工智能、半導體相關產業快速發展，智能化產品需求增加，帶動光電子器件、智能無人飛行器製造、其他智能消費設備製造行業利潤增長強勁，增幅達三成至六成。



不過製造業同樣面臨成本上漲的威脅。部分製造業的增幅已出現明顯放緩，電子設備行業利潤增長由首兩個月的兩倍放緩至1.2倍，其中成本增幅由10.9%擴大至11.7%；高技術製造業利潤增幅亦由首兩個月的58.7%放緩至47.4%；有色金屬冶煉和壓延業由1.4倍放緩至近1.2倍。若果能源及原材料供應持續受阻，待庫存消耗後，製造業面臨的成本上漲風險可以更趨嚴重。除非內地需求出現可持續的改善，令下游企業有提價能力，否則未來工業利潤可能會有所放緩。



除了成本上漲的威脅外，產能過剩仍然是限制企業盈利增長的癥結所在。內地第一季規模以上工業產能利用率降至73.6%，低於2025年同期的74.1%，重回2024年初低位，反映了閒置產能增加。



不少行業亦面臨內捲式競爭、價格戰，企業通過劇烈競爭來爭奪市場，亦是產能過剩的結果之一。內地推動反內捲行動，不過電商、汽車業及外賣行業內捲式競爭仍未見有明顯改善。新興產業的競爭亦開始激烈化，由雲服務到最近內地大型人工智能模型DeepSeek最新模型推出低價促銷方案，可能會引發行業新一輪的價格競爭。



此外，近日內地對人工智能及平台企業的監管亦有所加強。市場監管總局發布公告稱強化網絡廣告導向監管、加強對直播電商中廣告活動的監管、強化對人工智能生成式廣告的監管。市監管局亦對七家電商平台「幽靈外賣」系列案依法作出行政處罰決定，並處以罰款共計人民幣35.97億元。而且國務院針對包括外賣騎手和直播主播在內的「新就業群體」制定了首個全面政策框架，這可能標誌著平台經濟的監管方式從臨時性轉向常態化。面臨監管的加強，可能會限制相關行業的盈利表現。



由美伊戰爭及關鍵航道中斷引起的能源及原材料價格上漲，或繼續對工業生產物價帶來支撐，但同時也可能會拖累工業產出，以及擠壓了下游企業的利潤。內地內需雖然有輕微改善，但各行業面臨不同程度的產能過剩、內捲競爭以及監管壓力，企業將成本轉嫁到消費者的能力可能很有限，上游及下游行業的盈利表現分歧可能持續一段時間，整體企業利潤前可能仍面臨不少挑戰。

《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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