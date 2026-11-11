14/05/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》電力及電網建設股享人工智能紅利

《國金新見》近期人工智能熱潮再度推升美股、韓股及日股再創新高。除了市場曯目的半導體股和硬件股外，電網建設相關股份亦有可觀的升幅。由於人工智能發展對電力的龐大需求，加上中東戰事持續令油價高位，整體電力需求急增，電網及發電廠建設速度及投資或將大幅加快。



在人工智能熱潮下，各大科技巨頭加快增建數據中心，導致電網及發電廠建設的需求大增，推動美國、南韓及日本電力建設相關股份抽升，截至5月11日的一個月內升兩成至三倍半，其中以南韓電網建設商升幅最為顯著。



伺服器的需求量正隨著各大科技巨頭持續上調資本支出而上升，例如美日大型科企透過星門計劃，未來四年將投資高達5000億美元用於人工智能相關基礎設施建設，整體項目的電力需求預計高達10吉瓦的電力。考慮到一座核電廠的單機反應爐容量約為1吉瓦，這意味著需要新建十座核電廠，還未計及其他科技巨頭的基礎設施建設。



國際能源署(IEA)最新報告顯示，人工智能技術發展對能源需求驚人。使用ChatGPT進行一次搜尋所消耗的電力是普通Google搜索的用電量近十倍，達到2.9瓦時。報告亦指出全球數據中心用電量在2025年成長逾17%，按年增約700億瓦時至4850億瓦時，佔全球電力需求超過1.5%，其中人工智能專用數據中心的用電量在2025年暴增50%。全球數據中心電力消耗將在未來五年間增加至9500億瓦時，屆時將佔全球電力需求的3%，人工智能專用數據中心用電量增長將超三倍。



驅動這一增長的不僅是數據中心數量的擴張，更是單個機架功率的爆炸式躍升。單一人工智能伺服器的耗能正快速上升，電力需求量正隨著數據中心建成而上升，但電力供給端，各環節均出現明顯樽頸，包含目前變壓器及燃氣輪機交貨期、電網併聯排隊等待時間、以及新輸電線路建設亦需數年時間，電力設施的供應鏈壓力顯著。



電力基建已是人工智能與能源改革最重要的環節。若數據中心代表人工智能對電力需求的第一波衝擊，實體人工智能（人形機械人）的規模化和普及化可能預示第二波熱潮，每台機器人需持續仰賴即時運算與模型推理，間接放大了電力負載。故儘管人工智能產業的競爭趨於激烈，但無論贏家是誰，電力與電網無可取代，將持續受益於人工智能產業技術進展。



就美股而言，數據中心等人工智能相關基建需求暢旺，有助支持相關工業股表現，我們維持工業股看好觀點，但要留意板塊估值偏高，不排除個別高估值股份有可能出現整固。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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