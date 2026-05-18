18/05/2026 10:53

《匯海威言－毛偉廉》憂經濟放緩情緒升溫，金價短線承壓

《匯海威言》近期市場投資氣氛轉趨審慎，市場開始預期全球經濟轉弱，令上周多項資產出現同步調整，其中黃金價格、美股三大指數均顯著下跌。同時，美元指數(DXY)及美國國債息率大幅上升，帶動資金回流美元資產，導致主要非美貨幣普遍走弱，反映市場風險偏好明顯下降。



造成市場預期經濟轉弱的主因如下：



*通脹急升，經濟增長承壓*



能源價格上升帶來通脹壓力，紐約期油(WTI)持續攀升，上周曾升至每桶106美元，上周五（15日）於101美元收盤，高油價推高整體物價水平。上周公布的美國4月消費者物價指數(CPI)按年上升3.8%，高於市場預期的3.7%，亦較前值3.3%顯著加速，顯示通脹有重新升溫跡象。通脹回升，削弱市場對美國聯儲局減息的預期，令資金對風險資產的信心轉弱。



*特朗普訪華無驚喜*



地緣政治與經濟合作的不確定性，亦加劇市場憂慮。特朗普上周訪華未達市場預期，未能帶來大量實質商業合作或重大協議，令原本寄望改善中美經貿關係的投資者感到失望。市場原先的樂觀情緒迅速降溫，觸發部分資金獲利離場，進一步加深股市跌勢。



*美國減息預期進一步降溫*



聯儲局的貨幣政策前景，也成為重要壓力來源。美國4月通脹急升，顯示聯儲局短期內減息的可能性顯著下降，甚至不排除維持高利率更長時間。受此影響，美國10年期國債息率升至近4.6%，推高整體市場利率水平。借貸成本上升，將壓縮企業盈利空間，尤其是高估值及高負債企業，如對科技業的影響更為顯著，進一步拖累股市表現。



至於金價走勢，雖然整體經濟轉弱的預期，為金價帶來一定下跌壓力，但其跌幅料相對有限。一方面，中東局勢持續存在不確定性，地緣風險支持黃金避險需求；另一方面，通脹升溫亦有利金價中長期表現。但是，不排除部分國家央行趁金價高企沽出黃金套現，今年有七國央行曾沽出黃金，包括土耳其、俄羅斯、波蘭、阿塞拜疆、保加利亞、白俄羅斯及阿聯酋，因此短期內現貨金不排除出現調整，甚至可能回落至每盎司4000美元水平，但在宏觀不確定性與通脹環境支持下，黃金長線仍維持看漲。



*本周黃金技術分析*



現貨金上周一度觸及4773美元高位，其後走勢逐步轉弱，並出現明顯回調壓力。至上周五（15日），金價單日急跌近112美元，最終於4540美元收市，顯示短線沽壓顯著增加。預計本周金價走勢仍偏弱，或延續調整。



技術走勢方面，下方首個重要支持位在4500美元（5月4日低位）；若失守該關口，金價或進一步下試4350美元（3月26日低位）；一旦跌破，下一關鍵支持位將下移至4098美元（3月23日低位），屬中期較具防守力的位置。



上方方面，4773美元（5月12日高位）為短期重要阻力位；若能重新突破，將有望上試下一阻力位4889美元（4月17日高位）。



*本周重要經濟數據*



周四（21日）

02:00：聯儲局FOMC會議紀錄



*本文撰於2026年5月18日上午0時15分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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