21/05/2026 10:04

《真知灼見－溫灼培》美伊和談進程可信度待考證

《真知灼見》美國總統特朗普周三（20日）表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」。其言論隨即使紐約期油跌破100美元大關，並刺激美股上漲、美元走弱。不過，特朗普並未透露所謂即將達成協議的細節條款，僅威脅稱，若伊朗不同意和平協議，美方可能再度動武。



*伊朗對管控霍爾木茲海峽似是志在必得*



相較之下，伊朗的說法更值得留意。首先，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，若美國再度發動攻擊，他們將把戰火擴大到中東以外地區。另外，伊朗透露其已於周一（18日）正式成立「波斯灣海峽管理局(PGSA)」，以加強對霍爾木茲海峽的管控。顯然，伊朗對管控霍爾木茲海峽是志在必得。換言之，除非美國願意讓伊朗控制該海峽，否則又如何可能在短期內與伊朗達成和解？確實，理解到美伊雙方都有盡快達成和解的意願，但倘若美國為了盡快從中東抽身，而允許伊朗操控海峽，那麼美國日後在中東就再難擁話語權。



試想，產油國如阿聯酋、科威特及伊拉克等，都必須經由霍爾木茲海峽輸出原油，一旦這條海上咽喉落入伊朗手中，這些國家日後要聽命於美國還是伊朗，就會變成關鍵。也就是說，除非伊朗願意放棄管控該海峽，否則美伊之間恐怕很難真正達成和解；即使勉強達成，當美國在全球的話語權一旦被削弱，對長遠的美債價以至美元匯價走勢，也未必是好事。



*料油價回落幅度有限*



相反，更值得關注的是，現今各國的石油儲備已接近耗竭。倘若美伊遲遲未能和解，使霍爾木茲海峽持續封鎖，油價就可能急劇上升，進而對全球經濟造成不利影響。至於特朗普所謂的美伊談判已進入「最後階段」是否可信，就讓我們拭目以待。今早於亞洲市場，紐約期油報98.79美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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