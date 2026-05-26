26/05/2026 09:52

《真知灼見－溫灼培》人民幣升值不意外

《真知灼見》離岸人民幣自去年5月起便一路走強，截至目前累積升幅達6.7%。以相對穩定的人民幣匯價而言，這樣的升幅已相當顯著。人民幣在此期間走強並非全無道理。根據中國外匯管理局公布的數據，自去年5月起，國內商業銀行的淨外匯資金流（結售匯差額）便一直呈現順差狀態。換言之，海外流入內地的資金金額較流出多，而此趨勢已持續超過一年。因此，在這樣的資金面支撐下，人民幣匯價能夠維持走強，並不令人意外。



*受惠出口帶動資金流入*



進一步細看外管局的數據，過去一年主要流入資金來自貨物貿易。也就是說，內地出口商完成出口貨物並取得外匯後，將賺得的外匯匯入內地。另一項主要流入資金則源自證券投資的順差，亦即投資者透過購買內地股票帶來的資金流入。相對地，流出的資金主要用於購買海外服務業等相關項目。



*料未來出口繼續強勁*



經歷今次中東能源危機後，相信將有助內地環保產業出口，例如電動車、太陽能板及風力發電設備等。更不排除，部分東南亞製造業國家的企業，因面臨能源短缺而難以持續運作，繼而出現倒閉，進一步令後續訂單轉向中國。有此判斷並非無根據：以內地公布的4月出口數字作參考，按年增長就達到14.1%。



*美伊有望快達成和解協議*



當然，即使看好人民幣前景，我們也不能忽視其中的風險。最要留意的是，美伊局勢如何發展。如霍爾木茲海峽一直被封鎖，導致全球油價高企，在高通脹環境下，提防美國聯儲局或會重啟加息步伐。聯儲局一旦加息，需視乎加息幅度，同步評估其對人民幣匯率可能造成的衝擊。不過，根據周一（25日）來自伊朗外交部的消息，針對一份包括14點的諒解備忘錄中所討論的多項議題，美伊雙方已就許多內容達成結論，這大大增強了市場對美伊快結束戰事的期盼，而這情況亦反映了在今早亞洲市場的紐約期油價格上。紐約期油今晨報91.29美元，較上周五（22日）收市價96.60美元顯著回落。



*離岸人民幣往後三個關鍵位置*



假使美伊衝突能盡快結束，離岸人民幣或有機會先測試2023年1月的高位，約為6.7兌1美元。若能進一步突破，後續兩個關鍵考驗位置將依序為：2022年5月高位約6.6兌1美元，以及2022年2月高位約6.3兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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