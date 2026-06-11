11/06/2026 14:40

《廣匯論勢－鄭廣復》歐元有望展開中期反彈浪

《廣匯論勢》美國5月新增非農就業職位大幅增加17.2萬個，遠超市場預期的8.5萬，4月新增職位亦向上修訂至17.9萬，失業率則維持在4.3%，符合市場預期，反映美國就業市場整體偏穩。此外，5月平均時薪按年升3.4%，略低於4月的3.6%，按月則升0.3%，兩者皆符合預期。另外，同月CPI整體按年升4.2%，較4月的3.8%有所加快，同樣是連續3個月擴大，亦是2023年4月以來最大升幅。核心CPI按年升幅僅擴大0.1個百分點至2.9%，按月升幅則由0.6%放緩至0.5%。



數據令市場再次對美國聯儲局年內加息的預期升溫，雖然市場預期下周仍將維持利率不變，但預期12月加息的機率達42.9%，是機率最高的利率變動。然而，7、9及10月的利率預測皆以維持不變的機率最高，反映市場不太相信聯儲局會因油價急升而加息。我認為，美伊在中東發生軍事衝突，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，令大量原油未能經該水域輸出，導致原油供應突然銳減，從而大幅推高油價，但這屬於由非經濟因素引發，加息不會增加原油供應，但卻令其他經濟環節如消費及貸款受壓，以及增加製造業成本。中東問題，還是待特朗普去解決好了！



*美元兌加元極接近中期頂部*



昨天（10日）加拿大央行(BoC)決定維持指標利率在2.25厘，為連續五次會議維持利率不變。BoC指出，持續4個月的中東衝突導致能源價格上升，以及全球供應鏈中斷，正在拖累全球經濟增長、推高通脹；美國政府繼續提議加徵新關稅，貿易政策的不確定性仍然極高。另外，BoC表示，美國受到消費及人工智能相關的投資支持，經濟增長仍然穩健；歐元區經濟增長疲弱，能源價格上漲抑制了經濟活動，中國經濟增長則持續受惠於強勁的出口。



至於加拿大方面，4月以來的金融環境已放鬆，全球股市表現強勁，債息仍然波動，加元兌美元及其他貨幣則走弱。另外，加拿大首季GDP輕微收縮0.1%，低於4月貨幣政策報告發布時的預期，消費者支出增長1.4%，但政府支出意外減少，房地產活動亦下滑，企業投資仍然疲弱。雖然5月就業人數增加，但考慮到月度的波動，加拿大就業人數與年初相比變化不大，失業率持續在6.5%至7%波動，5月為6.6%。BoC又指，雖然近期數據顯示經濟增長將在第二季恢復，但預計仍將處於供應過剩的狀態。



由此相信，BoC在今年下半年維持利率在2.25厘的機率仍高，加元匯價仍將維持弱勢。從日線圖所見，美元兌加元自5月1日低見1.3550後持續上升，本周二（9日）曾高見1.3971，以費波納奇擴展線量度3月9日以來的走勢，若擴展升幅達到100%，美元兌加元可見1.3993；若以1月30日的低位1.3481作為起步點，則100%的擴展升幅可令匯價升至1.4037。換言之，美元兌加元已極接近中期上升目標或阻力。



*歐央行或強調抗通脹決心*



另外，今晚（11日）歐洲央行(ECB)將會公布議息結果，預期加息25基點至2.4厘。歐元區5月通脹率達到3.2%，首季GDP按季收縮0.2%，年率化GDP收縮0.9%，為2022年第四季以來首次收縮，更是2020年中以來最大跌幅。若然ECB仍然決定加息，即反映其以抑制通脹作為首要目標，由此可以預期，會後聲明將會明顯反映ECB抗通脹的決心，歐元兌美元可望藉著息差收縮而上升。



歐元兌美元於4月17日反彈至1.1849後呈現有規律的跌勢，本周一（8日）低見1.1500後回穩。以費波納奇擴展線量度5月6日以來的走勢，如跌幅達到100%，歐元兌美元將見1.1466。若ECB在今次議息會後仍持強硬的鷹派立場，歐元兌美元有望反彈至1.1670；如果展中期反彈浪，則匯價極有機會升至1.1938，甚至挑戰今年1月高位1.2079。《資深市場分析師 鄭廣復》



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